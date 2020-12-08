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08 Ara 2020 - 18:30- Yaşam G: 08 Ara 2020 - 16:40

Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçı Teknelerine Denetim

Malatya Büyükşehir Belediyesi Karakaya Baraj Gölü üzerinde balıkçılık yapan balıkçıların teknelerinin denetimlerini yaparak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyor. Denetimlerde, özellikle evrak kontrolü, can simidi, can yeleği, ilk yardım çantası ve yangın tüpünün olup olmadığı kontrol ediliyor.
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Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Karakaya Baraj Gölü üzerinde kayıtlı olarak hizmet veren özel amaçlı tekneler, botlar ve balıkçı tekneleri, rutin bir şekilde denetlenerek olası eksikliklerin giderilmesi noktasında da balıkçılara gerekli uyarılar yapılmakta. Karakaya Baraj Gölü’nde faaliyet gösteren 7 Bölge Kooperatifine ait balıkçı teknelerinin yıllık su üstü sörveyleri (muayeneleri) Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi tarafından yapılıyor. Malatya sınırları içerisinde bulunan baraj ve göletlerin bütün kıyı şeridinde ticari ve özel amaçlı tekne ve botların denetimleri aralıksız bir şekilde yapılmaktadır. Denetimlerde, evrak kontrolü, can simidi, can yeleği, ilk yardım çantası ve yangın tüpünün, teknenin suya uygunluğu ekipler tarafından kontrol ediliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından denetimler belirli periyotlarla devam edecektir. Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Baraj Gölü üzerindeki balıkçıların tekne denetimlerini yaparak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyor.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Karakaya Baraj Gölü üzerinde kayıtlı bulunan balıkçı tekneleri, rutin bir şekilde denetlenerek olası eksikliklerin giderilmesi için balıkçılara gerekli uyarılar yapılıyor.


Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından,

Boran-Toygar-Hasırcılar bölgesinde bulunan 4. Bölge Kooperatifine bağlı balıkçı teknelerinin yıllık su üstü denetim işlemleri yapılmıştır. Muayene zamanlarına göre Karakaya Baraj gölünün ve Malatya sınırlarında bulunan baraj ve göletlerin bütün kıyı şeridinde balıkçı teknelerine yönelik denetim ve ruhsatlandırma işlemleri devam edecektir. Denetimler sırasında balıkçı teknelerinin evrak kontrolü, can güvenliği açısından bulundurmaları gereken can simidi, can yeleği, ilk yardım çantası ve yangın tüpünün kontrolü ile teknelerin motor aksamı, gövde deformasyonu ve boya durumlarının kontrolleri yapılmaktadır.

ifadelerine yer verdi.
Balıkçı teknelerine yönelik denetimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtilerek, baraj üzerinde faaliyet gösteren balıkçı teknelerinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için balıkçıların belirtilen kriterlere uymaları istendi.

( İHA)

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08 Ara 2020 - 18:30 Malatya- Yaşam

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