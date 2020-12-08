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08 Ara 2020 - 17:30- Gündem G: 08 Ara 2020 - 17:32

Memleketin İşsizlik Tablosu Bu!

Ülkemizin en önemli sorunu olan işsizlik, Malatyalıların da gündemindeydi. İşsizlikten dert yanan ve özellikle gençlerin işsiz olduğundan yakınan Malatyalılar, “Malatya’da işsizlik var mı, eğer siz yetkili olsaydınız istihdamı nasıl sağlardınız?” sorularına Malatyalıların önerileri oldukça önemliydi.

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BUSABAH gazetesi ve BUSABAH TV olarak Malatya’daki vatandaşlara “Malatya’da işsizlik var mı, eğer siz yetkili olsaydınız istihdamı nasıl sağlardınız?” sorularını yönelttik. Genel olarak Malatyalı vatandaşlar işsizliğin hat safhada olduğunu belirtip, gençlerin işsiz olmasından yakınırken istihdamın sağlanması için çeşitli önerilerde bulundular.

Malatyalı vatandaşlar işsizliğin Malatya için büyük sorun teşkil ettiğini belirtken işsizliğin önüne geçmenin bu dönemde pek de kolay olmayacağını söylediler.

Konuya ilişkin vatandaş Furkan Güneş,

Malatya geneli değil Türkiye olarak işsizlik aldı başını gidiyor. Bir politika izleniyor işsizliği azaltmak için öğrenci sayısı arttırılıyor ve bunun için her yıl farklı illerde üniversiteler açılıyor. Böylelikle üniversiteye gidenler sanki işsiz değil de öğrenciymiş gibi bir algı yaratılıyor ve istihdam sağlanmış gibi gösteriliyor. Bu yüzden Türkiye geneli işsizlik artmış durumda ve Malatya’da buna dâhil ben istihdamı arttırmak için şunu yapardım; hepimizin bildiği üzere belediyede kamu kuruluşlarında kadrolu memur olarak çalışan bir sürü 50-60 yaşını aşmış memur var. Bunların çoğunluğunun hatta neredeyse hepsinin emekli olmasını sağlardım. Böylelikle gençler için yeni iş kapıları açılırdı

dedi.

“ÖNLEM ALMAK ZOR GİBİ GÖZÜKÜYOR”

Pandemi döneminde işsizliğin önüne geçebilmenin pekte kolay olamayacağını ifade eden vatandaş Serdal Keskin,

Devlet büyüklerimiz olsun milletvekillerimiz olsun ellerini taşın altına koymaları lazım tabii vatandaşlarımızda da işi yapan yapmayan veya iş beğenmeyenlerde çok hakikaten ortamda bir karışıklık var. Zaten salgın desen almış başını gidiyor, Allah sonumuzu hayır etsin yani pandeminin de etkisi çok salgın yüzünden işverenler adam çıkarıyor, iş yapamadığı için işsizlik için şu anda önlem almak zor gibi gözüküyor.

diye konuştu.

Vatandaş Mehmet Kısak:

Son derece kötü görüyorum. İşsizlik hat safhaya gelmiş, gençler işsiz benim 2 tane oğlum var ikisi de üniversite mezunu biri sağlıkçı biri mühendis ikisi de işsiz eğer istihdamı ben sağlamış olsaydım her şeyden önce gençlere iş imkânı sunardım. Çünkü gençlerin para kazanıp ev sahibi olmalarını isterdim.

ifadelerini kullandı.

“İŞSİZLİK ALDI BAŞINI GİDİYOR”

Malatya’da değil Türkiye genelinde işsizliğin büyük sorun teşkil ettiğini belirten vatandaş Furkan Güneş,

Bence sadece Malatya geneli değil Türkiye olarak işsizlik aldı başını gidiyor. Bir politika izleniyor işsizliği azaltmak için öğrenci sayısı arttırılıyor ve bunun için her yıl farklı illerde üniversiteler açılıyor. Böylelikle üniversiteye gidenler sanki işsiz değil de öğrenciymiş gibi bir algı yaratılıyor ve istihdam sağlanmış gibi gösteriliyor. Bu yüzden Türkiye geneli işsizlik artmış durumda ve Malatya’da buna dâhil ben istihdamı arttırmak için şunu yapardım; hepimizin bildiği üzere belediyede kamu kuruluşlarında kadrolu memur olarak çalışan bir sürü 50-60 yaşını aşmış memur var. Bunların çoğunluğunun hatta neredeyse hepsinin emekli olmasını sağlardım. Böylelikle gençler için yeni iş kapıları açılırdı.

sözlerini kaydetti.

“GİZLİ İŞSİZLİK VAR”

Vatandaş Eyüp Yıldırım, işsizliğin bir de gizli boyutunun olduğuna dikkat çekti. Yıldırım,

Şu an bir gizli işsizlik var bir de normal işsizlik var. Normal işsizlik yüzde 40 civarında bir de gizli işsizlik var çalışıp da parasını alamayanlar var. İŞKUR’un yaptığı şeyler var mesela kişi 6 ay bir fabrikada çalışıyor 6 ay sonra diğer fabrikaya yolluyorlar o da 6 ay çalıştırıyor ve bunu İŞKUR yapıyor. Sözde adamlara iş buluyorlar, o adamlar yıllarca bu şekilde çalışıyor ve o zaman ne bir yıllık izin talep edebiliyorlar ne bir tatil yapabiliyorlar zaten deneme süreci diye çalıştırıyorlar sigortadan sadece çalıştığı dönem faydalanabiliyorlar. Dünyanın vergisini topluyoruz.  Her şey için harç alınıyor, zaten yapılan her şey; yap, işlet, devretle oluyor ve alınan vergiler gerekli yerlere harcanmıyor. İşsizliği şu şekilde önlerdim; talebi olmayan üniversite ve bölümleri var mesela ve bu bölümler şu anda doldu. Atanamayacak ölümler var ve bunlar hala var. Öğrencilik dönemimde okuduğu için bir meslekte edinemiyor. İşsizliğin önüne biraz zor geçilir. Çünkü Türkiye’de iş bitti.

diye konuştu.

“İŞSİZLİK ÇOK”

Malatya’da işsizlik çok çünkü abim ve çoğu arkadaşım işsiz şu anda pandemiden dolayı iş edinemiyorlar zaten çoğu yerlerde işçi çıkardı” diyen vatandaş Tayfun Terzi, “Bende çıkarılmıştım işten yeni atandım. O yüzden durumumuz kötü salgın yayıldığından ötürü fazla iş yerleri açılamıyor. Ama ben elimden geldiği kadarıyla kapalı olan yerleri açık tutmaya çalışırdım. İş sahibi olmak isteyen arkadaşlarımı iş sahibi yapardım

kelimelerine yer verdi.

“FUZULİ GİDERLERİ VE HARCAMALARI BIRAKACAKLALAR”

Vatandaş Cafer Avşar, Türkiye’deki işsizliğin önüne geçmek için öncelikle üretimin artması gerektiğinin altını çizdi. Avşar,

İşsizlik hat safhada ben bir siyasi partinin yönetimindeyim, günlük en az 40 geç geliyor iş istemek için illa bize iş illa bize aş diyorlar işsizlik almış başını gidiyor, buna da bir çare bulamazlar. Çünkü durum günden güne kötüye gidiyor. Esnaf perişan, köylü perişan, gençlik üniversite okuyor iş bulamıyor. Partide yanımıza geliyorlar asgari ücrete bin TL’ye çalışırız diyor. Yani o gençlerin bin TL’ye bile çalışmaya ihtiyacı var. Türkiye’de istihdamı sağlamak için öncelikle bir kere fuzuli giderleri ve harcamaları bırakacaklalar öyle saltanat hesaplarına düşmeyeceksiniz. Ondan sonra ülkede üretimi arttırmak için çalışacaksınız; tarımda hayvancılıkta, sanayide çünkü üretim çok önemli üretim olmayan bir ülkede her şey biter. Şimdiki gençler şehirlere yığılmış, bu gençliği köylere, beldelere veya kazalara yayacaksınız, en çok millet doğal gaz için şehirlere geliyor. Köylere kadar götüreceksiniz doğal gazı insanlar köylerde olduğu zaman hem tarımla uğraşır hem de hayvancılıkla uğraşır, böylelikle de belli bir oranda işsizlik önlenmiş olur.

dedi.

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08 Ara 2020 - 17:30 Malatya- Gündem

Muhabir Şükran Malkoç

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