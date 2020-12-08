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08 Ara 2020 - 19:00- Gündem G: 08 Ara 2020 - 14:55

Tomografi Cihazı Aylardır Arızalı!

Malatya’nın Darende İlçesi Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne bağış yoluyla temin edilen Malatya’nın hiçbir ilçesinde olmayan tomografi cihazının yaklaşık 2 aydır arızalı olduğu ve tamirinin yaptırılamadığı iddia edildi
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Malatya’nın Darende ve Kuluncak ile Sivas’ın Gürün ilçeleri dahil toplam 60 bin nüfusun hizmet aldığı tomografi cihazının yaklaşık 2 aydır arızalı olmasından dolayı hastalar, il merkezindeki hastanelere sevk ediliyor.
Korona virüs ve trafik kazalarında en çok ihtiyaç duyulan tomografi cihazı, kullanılmaması nedeniyle hemen hemen her hasta kara ve hava yoluyla ildeki hastanelere gönderiliyor.
Yıl içerisinde 2 bini aşkın hastanın tomografi çekildiği hastanede, Covid-19 sürecinde bu rakamın 3 bine çıktığı öğrenildi.
Kuluncak ilçesinden tedavi için ilçeye gelen Hanife K, duruma tepki göstererek, aylardır arızalı olan tomografi cihazı nedeniyle Malatya’ya gidip gelmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Yaşlarından dolayı gidip gelmekte çok zorluk çektiğini kaydeden Hanife K,

Covid-19 salgınının yoğun olduğu şu günlerde ilimizdeki hastanelerden aylar sonrasına randevu almak zorunda kalıyoruz. Günü birlik gidip tedavi olma şansımızda, imkânımızda yok. Yavrum bu yetkililer Allah rızası için bu cihazı tamir etsinler veya yenisini alsınlar da bizi bu dertten kurtarsınlar.

dedi.
Komşu ilçe Sivas’ın Gürün ilçesinden tedavi için gelen Yakup B. de aylardır cihazın tamir edilmesini beklediklerini belirterek,

Yıllardır tedavi için Darende’ye geliyoruz. İlçemizde bu cihaz olmadığı için Sivas merkeze gitmekten çok daha yakın olduğu için günlük bir minibüs hasta buraya geliyor. Şuan bu cihazın bozuk olmasından dolayı Sivas’a gitmemiz gerekecek. Yetkililerin sesimizi duyup vatandaşın bu ihtiyacını gidermesini bekliyoruz.

diye konuştu.
İlçe sakini İlyas C. ise, Vali Aydın Baruş’a seslenerek vatandaşın sesini duymasını, aylardır çözülemeyen bu problemin giderilmesini istedi.
Sorunlu parçanın pahalı olduğu, çözümü konusunda iş adamlarından destek beklendiği de belirtildi.

( İHA)

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08 Ara 2020 - 19:00 - Gündem

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