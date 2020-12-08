“Pütürge’yi Yeniden İnşa Ediyoruz”

Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte 24 Ocak’ta yaşanan depremin ardından yapımı devam eden deprem konutlarını incelemek üzere Malatya’nın Pütürge ilçesini ziyaret etti. Çalık, Pütürge ilçesinde ilk olarak ilçe belediyesine geçerek burada ilçe Belediye Başkanı Mikail Sülük ve yüklenici firma yetkililerinden yapılan afet konutları ile ilgili bilgiler aldı.

“İLÇE MERKEZİ KENTSEL DÖNÜŞÜMLE YENİLECEK”

Afet konutları alanındaki incelemenin ardından Pütürge ilçe meydanında esnaflarla sohbet eden Milletvekili Çalık, esnaf ve vatandaşları pandemi sürecinden dolayı maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı. Cumhurbaşkanlığı kararınca “Riskli Alan” ilan edilen ilçe merkezindeki Ağalar, Hatip ve Köylü Mahallelerini ziyaret eden Öznur Çalık, buranın kentsel dönüşüm ile yenileceğini ve yaklaşık 250 konut inşa edileceğini belirtti. Vatandaşların bir an önce riskli alan olan bu mahallelerden taşınması gerektiğini söyleyen Çalık, mahalle sakinlerinin ve esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

“TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI”

Köy Evlerinin yapımının devam ettiği Pazarcık Mahallesine geçen Milletvekili Çalık burada yaptığı açıklamada,

24 Ocak depreminin ardından depremzedelerimizin yaralarını sarabilmek için hep birlikte var gücümüzle yapılması gereken tüm çalışmaları yapma gayreti içerisine girdik. Kent genelinde 6 bin konut inşa ediliyor ve hamd olsun bir yıl bitmeden konutlar etaplar halinde teslim edilmeye başlandı. Geri kalan diğer konutlarında, okullarıyla, camileriyle, yeşil alanlarıyla, oyun alanlarıyla önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanması suretiyle annelerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin sağlam evlerindeki mutluluklarına şahit olacağız.

dedi.

“PAZARCIK’TA KIRSAL KONUTLARIMIZ BİTMEK ÜZERE”

Çalık, Pütürge’yi yeniden inşa ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

Pütürge’de ağır hasar gören yerlerden biri de Pazarcık mahallemiz. Pazarcık, çok dağınık bir mahalle ama Pütürge’nin yürekli insanları bir oldu ve ‘toplu bir alana evlerimizi yaparsanız, bizde otururuz’ dediler. Burada proje değişikliğine çok gittik. Pazarcık’ta vatandaşlarımız iki katlı evler istediler ve 85 tane evimiz burada yapılıyor ve 60 tanesi bitmek üzere.

“225 KIRSAL KONUTUMUZUN YAPIMI SÜRÜYOR”

Pütürge’nin kırsal kesimlerinde arazisi uygun olan vatandaşların, yer seçimi yapılanların kırsal konutlarının da yapılarak bir an önce kendilerine teslim edilmelerine çalışıldığını ifade eden Çalık,

225 kırsal konutun yapımı şuan devam ediyor. İlçe merkezimizdeki 208 konut tamamlandı ve 104 tanesi kurayla hak sahiplerine teslim edildi. Tepehan bölgemizde 96 konut inşa ediliyor. Taşbaşı Mahallesinde 105 adet kırsal evimiz yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’a teşekkür ediyorum, Pütürge’yi yeniden inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza verdiği talimatlardan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

dedi.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın burada vatandaşların uygun şartlarda ödeyebilmesi adına konut fiyatlarında yüzde 40 indirimler yaptığını ve 2 yıl ödemesiz 18 yıl sıfır faizle AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşlara bu imkânın tanındığını ifade etti.

(Bülten)