Yine Torbacı, Yine Büyük Vurgun!

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan çalışma sonucu 2 şahsın evinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramada, 2 kilo 918 gram esrar ele geçirildi.
OTEL ODASINDA UYUŞTURCU İLE YAKALANDI
Bu arada, uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen 1 şahsın kaldığı otel odasından yapılan aramada ise 12 gram sentetik kannabinoid, 8 gram metamfetamin ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak,2 kilo 918 gram esrarla ilgili M.T.O, İ.Y ve otelde uyuşturucuyla ilgili E.G isimli şahıslar yakalandı.
Şahıslar, TCK 188 maddesinden işlem yapılarak adli makamlara sevk edilecek.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.