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08 Ara 2020 - 15:00- Spor G: 08 Ara 2020 - 13:37

Yeşilyurt Sahasına Kavuştu

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor 10 Aralık Perşembe günü Artvin Hopaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yapımı tamamlanan çim sahada ilk kez antrenmana çıkan turuncu yeşillileri ziyaret ederek Hopa maçında başarılar diledi.

Ömer Ali Delibaş
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Yeşilyurt Belediyespor, TFF 3. Lig’in 13.haftasında 10 Aralık Perşembe günü Artvin Hopaspor’u konuk edecek. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmada Halil Erdoğan (Adana Bölgesi-Klasman Hakemi), Ferhat Dalgıç (Mersin Bölgesi-Klasman Yardımcı Hakemi), Yusuf Şimşek (Gaziantep-Klasman Yardımcı Hakemi), Emir Toprak 4.hakem (Adana Bölgesi-Bölgesel Hakem) görev yapacak. Hopaspor maçı hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilliler Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan çim sahada ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Nihat Balan yönetiminde gerçekleşen antrenmanı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ziyaret ederek sporculara tatlı ikramında bulundu.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen bir türlü iyi bir istikrar yakalayamayan Yeşilyurt Belediyespor oynadığı 12 maçta 17 puan toplayabildi. Ligde bu yıl ikinci sezonunu yaşayan Malatya ekibi rakipleriyle oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken 5 kez da sahadan mağlup ayrıldı. İç sahada ligin ilk haftasında Payasspor ile 1-1 berabere kalan Yeşilyurt, üçüncü haftada konuk ettiği Fatsa Belediyespor’a 1-0 kaybetti. Evindeki ilk galibiyeti beşinci haftada Kemerspor’u 3-2 yenerek alan Yeşilyurt Belediyespor, ardından sahasında Diyarbekirspor’a 1-0 kaybetti. Turuncu yeşilliler ligin 8.haftasında Arnavutköy’ü 1-0 yenerken 11.haftada şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor ile evinde oynadığı mücadeleyi 1-0 kaybetti.

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08 Ara 2020 - 15:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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