Su Sayaçları İçin Don Uyarısı!

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havaların kendisini iyice hissettirdiği kaydederek, abonelerin sayaçlarını ve su tesisatlarını iyi korumaları gerektiğini belirtti.
Karataş,
Açıkta bulunan su tesisatları donma tehlikesine karşı koruma altına alınmalı ya da izole edilmelidir. Abonelerimiz, donan sayaç ve tesisatlara sıcak su dökerek veya ateş tutarak açmaya çalışması, su tesisatlarının patlamasına, maddi hasarın artmasına neden olmaktadır. Sayaçlar kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam ve benzeri malzemelerle sıkı bir şekilde sarılmalı, ayrıca eğer varsa muhafaza sandıkları talaşla doldurulmalıdır. Sayaç donmaları, sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızmasına karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde soğuğa karşı hassas olan sayaçlar donarak kullanılamaz hale gelebilirler. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için su sayaçlarını uygun bir yöntemle koruma altına almalarını tavsiye ediyoruz. Donma olayının yaşanması durumunda abonelerimiz sayaca müdahalede etmeden, abone numaraları ile birlikte Alo 185 Çağrı Merkezimizi veya 0422 377 74 44 no'lu telefon numarasından kurumumuzu arayarak yardım isteyebilirler.
dedi.
(Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.