27.Dönem POMEM Alımları Başladı!

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre 27.Dönem POMEM alımları 8-21 tarihleri arasında yapılıyor. Yapılan duyuruda başvuru yapacak adayların başvuru kılavuzunu okumadan başvuru yapmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

27. Dönem POMEM sınavlarına başvuru yapmak için TIKLAYINIZ