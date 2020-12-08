Busabah Malatya Busabah Malatya
08 Ara 2020 - 12:27- Gündem G: 08 Ara 2020 - 12:49

27.Dönem POMEM Alımları Başladı!

Merakla Beklenen 27.Dönem POMEM alımları başladı. Polislik başvurusu nasıl yapılır, POMEM şartları neler?
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre 27.Dönem POMEM alımları 8-21  tarihleri arasında yapılıyor. Yapılan duyuruda başvuru yapacak adayların başvuru kılavuzunu okumadan başvuru yapmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

27. Dönem POMEM sınavlarına başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

# malatya, malatya haber, 27.dönem pomem alımları, pomem alımları başladı, polis akademisi başkanlığı, polis

08 Ara 2020 - 12:27 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Deprem Konutlarında Kura Çekimi Yapıldı mask
Deprem Konutlarında Kura Çekimi Yapıldı
Adrenalin Parkı'nda Sona Gelindi mask
Adrenalin Parkı'nda Sona Gelindi
“Asgari Ücret İnsan Onuruna Yaraşır Bir Geçimi Sağlamalıdır” mask
“Asgari Ücret İnsan Onuruna Yaraşır Bir Geçimi Sağlamalıdır”
"Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" Projesi mask
"Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" Projesi
Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alacak mask
Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alacak
Hasar Tespitleri Kesinleşti mask
Hasar Tespitleri Kesinleşti
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Önce Bıçakladı Sonra Suç Aletini Sosyal Medyada Paylaştı! mask
Önce Bıçakladı Sonra Suç Aletini Sosyal Medyada Paylaştı!
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı mask
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı
Yeni Malatyaspor’da İkinci İstifa! mask
Yeni Malatyaspor’da İkinci İstifa!
“ÖLEN KİŞİLERİN SORUMLUSU YEREL YÖNETİCİLER OLACAK” mask
“ÖLEN KİŞİLERİN SORUMLUSU YEREL YÖNETİCİLER OLACAK”
“Otopark Ama Dükkan Ruhsatı Aldı” mask
“Otopark Ama Dükkan Ruhsatı Aldı”
Şahin, Sahip Çıktı; Gürkan, ‘Mış’ Gibi Yaptı mask
Şahin, Sahip Çıktı; Gürkan, ‘Mış’ Gibi Yaptı

GALERİ

Pompalı Tüfekle Komşu Kavgası mask
Pompalı Tüfekle Komşu Kavgası
Çınar,  Çözüm Değil, Gaf Yapıyor mask
Çınar,  Çözüm Değil, Gaf Yapıyor
Ayağı Kırılan Köpeğe Polis Sahip Çıktı mask
Ayağı Kırılan Köpeğe Polis Sahip Çıktı
Malatya'da Boş Arsada Bebek Cesedi Bulundu mask
Malatya'da Boş Arsada Bebek Cesedi Bulundu
Engelsizlere Empati Parkuru mask
Engelsizlere Empati Parkuru
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL