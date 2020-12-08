Sağlık Müdürü Bentli'den Vatandaşa Uyarı!

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 80’inin 65 yaş üzeri olduğunu ifade eden Bentli, tüm Türkiye’de vaka sayılarının artması ile birlikte Malatya’da da bu oranın hızla yükseldiğine dikkat çekti. Bentli, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60’ın üzerine çıktığı Malatya’da bu hızla vaka artışları yaşanırsa ileri aşamada yatak bulunmakta da sıkıntı yaşanabileceğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Malatya’ya yönelik açıklamalarını da anımsatan İl Müdürü Prof. Dr. Bentli,

Şu anda yoğun bakım doluluk oranlarımız maalesef yüzde 60’ın üzerinde ve giderek de artıyor. Çünkü vaka sayımız da her geçen gün artma eğiliminde. Şuanda son iki haftada yüzde 30-35’lik bir artış yaşandı. Eğer bu artışla seyrederse maalesef önümüzdeki günlerde yoğun bakım yatağı bulma konusunda sıkıntı yaşayabiliriz.

ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde riskli guruplarda olan hastalar konusunda dikkat edilmesi gereken hususları ifade eden Bentli,

Yoğun bakımda yatan hasta sayımızın da yüzde 80’i, maalesef vefat eden hastalarımızın da yüzde 80’i 65 yaş üstü vatandaşlarımız. O yüzden de biz sürekli bunun altını çizmek istiyoruz. Her demecimizde dikkat çekmeye çalışıyoruz. Lütfen ev içinde özellikle de kapalı ortamlarda yayılımın daha çok olduğunu görüyoruz son günlerde. Ev içerisinde 65 yaş üstü birey varsa birlikte yaşamak zorundaysak lütfen onların odalarını ayıralım, farklı zamanlarda yemek yiyelim ve onlara yaklaştığımızda lütfen maskemizi takalım.

dedi.

Yeni uygulanmaya başlanan tedbirlerin etkisinin 15 gün içerisinde görüleceğini de belirten Bentli,

İlk alınan kısıtlamalar sadece hafta sonu akşam sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Onun biraz yansıması oldu gibi, ama hafta sonu tam kısıtlamanın etkisinin bir 15-20 gün içerisinde olacağını düşünüyoruz. Çünkü çok odaklı bir enfeksiyon var şuanda, bu çok odaklı enfeksiyonu kırabilmek için de bir 15-20 gün kurallara ciddi bir şekilde riayet etmemiz gerekiyor.

diye konuştu.

( İHA)