Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Ne Durumda?

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Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında, Malatya genelinde 2019 yılı ile 2020 yılının ilk 10 ayını kıyaslayan Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren,

Bugüne kadar yaptığımız başarılı operasyonlarda özellikle son 2-3 aylık döneme baktığımızda 2 bin 448 litre el yapımı boğma rakı, 3 bin 870 litre boğma rakı ve içki yapımında kullanılan malzeme, 1 milyon 85 bin adet makaron, bin 767 adet cep telefonu ekranı, bin 60 adet cep telefonu aksesuarı, 8 adet tabanca ve 3 bin 924 adet cinsel içerikli hap ve ürün ele geçirilmiştir.

dedi.

2019 yılının ilk 10 ayında 86 operasyon yapıldığını hatırlatan Dağdeviren, bu sayının 2020 yılının ilk 10 ayında 144 olduğunu söyledi.

Yapılan bu operasyonlarda yüzde 67’lik bir artış meydana geldiğini ifade edenDağdeviren,

Yapılan bu operasyonlarda yüzde 67’lik bir artış meydana gelmiştir. Bu operasyonlarda 2019 yılında 248 şüpheli yakalanırken, 2020 yılında bu sayı 273 olmuştur. 2019 yılında şüphelilerden 27’si tutuklanmışken, 2020 yılında tutuklanan şüphelilerin sayısı 42 olmuş ve tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 56’lık bir artış meydana gelmiştir.

dedi.

3 UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda elde edilen suç unsurun da açıklayan Dağdeviren şunları kaydetti:

5607 SKM (Gümrük Kaçağı Cep Telefonu): 2019 yılının 10 ayında 126 adet kaçak cep telefonu elde edilmişken, bu sayı 2020 yılının ilk 10 ayında 294’e ulaşmış ve büyük bir yakalama oranı elde edilmiştir.

5607 SKM (Emtia Kaçakçılığı/Tütün Doldurulmuş Makaron ve Sigara Sarma Kağıdı): 2019 yılının ilk 10 ayında hiç makaron elde edilmemişken, 2020 yılının ilk 10 ayında bu yakalama 1.8 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca diğer muhtelif emtia kaçakçılığı yakalamalarında 2019 yılının ilk 10 ayında 20.300 adet iken 2020 yılının ilk 10 ayında 32. 373’e ulaşmıştır.

2863 SKM (Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ‘Tarihi Eser, Sikke): 2019 yılının ilk 10 ayında bin 56 adet tarihi eser ve sikke elde edilmişken bu sayı 2020 yılının ilk 10 ayında bin 305’e ulaşmıştır.

Tefecilik Operasyonları: 2019 yılının ilk 10 ayında yapılan operasyonlarda 2 adet çek-senet elde edilmişken bu sayı 2020 yılının ilk 10 ayında 128’e ulaşmış ve tefecilere yönelik büyük bir darbe vurulmuştur.

6136 SKM (Silah Kaçakçılığı): 2019 yılının ilk 10 ayında 20 adet Tabanca/Av Tüfeği ve 375 adet mermi/fişek elde edilmişken 2020 yılının ilk 10 ayında 42 adet Tabanca/Av Tüfeği ve 3 bin 684 adet mermi/fişek elde edilmiştir. Ayrıca 3 adet uzun namlulu silah ve buna ait 330 adet mermi elde edilmiştir.

Dağdeviren,

Bugüne kadar yaptığımız başarılı operasyonlarda özellikle son 2-3 aylık döneme baktığımızda 2 bin 448 litre el yapımı boğma rakı, 3 bin 870 litre boğma rakı ve içki yapımında kullanılan malzeme, 1 milyon 85 bin adet makaron, bin 767 adet cep telefonu ekranı, bin 60 adet cep telefonu aksesuarı, 8 adet tabanca ve 3 bin 924 adet cinsel içerikli hap ve ürün ele geçirilmiştir.

diye konuştu.