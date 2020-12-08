08 Ara 2020 - 13:00- Eğitim

MEB'den Sınav Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, dün açıklanan koronavirüs tedbirleri kapsamında açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.