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08 Ara 2020 - 13:00- Eğitim G: 08 Ara 2020 - 13:02

MEB'den Sınav Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, dün açıklanan koronavirüs tedbirleri kapsamında açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

denildi.

(HABER MERKEZİ)

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08 Ara 2020 - 13:00 Malatya- Eğitim

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