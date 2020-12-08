Busabah Malatya Busabah Malatya
08 Ara 2020 - 12:30- Sağlık G: 08 Ara 2020 - 12:33

Maskeyle Nefes Almakta Güçlük Çekiyorsanız..

“Maske nedeniyle nefes alamıyorum” Covid-19 pandemi sürecinde bu yakınmayı çevremizde sıkça duyar olduk. Siz de solunum güçlüğü nedeniyle maske takmakta zorlanıyor musunuz? Yanıtınız ‘evet’ ise dikkat! Nefes almakta güçlük çekmenizin nedeni ‘maske’ değil, burnunuzdan kaynaklı bir sağlık problemi olabilir!
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinde maske kullanımının çok ciddi koruyucu etkisi olduğunu ve yaşamsal önem taşıdığını artık hepimiz biliyoruz. Ancak maske kullanımı bazı kişilerde nefes almakta güçlük çekmeye yol açabiliyor. Bunun sorumlusu olarak genellikle ‘maske’ görülse de, aslında altta yatan neden burundan kaynaklı bir sağlık problemi olabiliyor. Maske ile nefes almakta sorun yaşayan kişilerin maskeyi uzun süre kullanmaları ise sık ve uzayan üst solunum yolu enfeksiyonlarına, özellikle de boğaz enfeksiyonlarına zemin hazırlayabiliyor. Zamanında müdahale edilmediğinde de bu rahatsızlar kronikleşerek daha ciddi sonuçlar oluşturabiliyor.

Özagar, bu nedenle maskeyle nefes almakta zorlanan kişilerin mutlaka bir hekime başvurmaları gerektiği uyarısında bulunarak,

Nefes alma organımız burundur. Burun sayesinde hava, konkaların ve septumun geniş mukozal yüzeyleri tarafından ısıtılıyor, neredeyse tamamen nemlendiriliyor ve büyük oranda filtre ediliyor. Dolayısıyla burun solunumun yetersizliği veya sadece ağız solunumu, tüm bu fonksiyonların kaybına veya azalması yol açıyor. Kuru, serin ve filtre edilmemiş havanın boğazdan geçerek akciğerlere ulaşması da üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor” diyor. Dr. Öğretim Üyesi Altuğ Özagar, burundaki sorunun tedaviyle ortadan kalkmasının maske kullanımının getireceği yararlara ek olarak, uzun süreli kullanımdan dolayı gelişebilecek problemleri ve Covid-19’a yakalanma durumunda da enfeksiyonun oluşturacağı yıkıcı etkileri azaltmak açısından da çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Peki, burnumuzdaki hangi problemler maskeyle nefes almayı çekilmez hale getirebiliyor? Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Altuğ Özagar, maske kullanırken nefes alma güçlüğüne yol açan burundaki 4 sağlık problemini ve çözüm yollarını anlattı.

SEPTUM DEVİASYONU

Septum deviasyonu; burnu ikiye bölen ve kıkırdak ile ince bir kemikten oluşan bölmenin eğri olması anlamına geliyor. Bu bölmedeki deformasyonlar burundan nefes alma sorunu yaratıyor. Sürekli maske kullanımı zaten sorunlu olan nazal solunumu azaltıp, oral solunumu artırıyor. Bu durum da kuru ve temizlenmemiş havanın boğazla direkt temasının artmasına ve boğazda farenjite yol açabiliyor. Bu nedenle eğri olan alanın cerrahi olarak düzeltilmesi çok önemli. Çoğunlukla endoskop kullanılarak yapılan ve sadece 30-35 dakika süren septum deviasyon ameliyatlarında hastaların yüzde 40'ında artık tampon kullanmaya gerek kalmıyor.

KONKALAR (BURUN ETLERİ)

Burun anatomisinde septum dışında göze çarpan ikinci oluşum, burun boşluğunun yan duvarlarında boylu boyunca uzanan ve ‘konka’ olarak adlandırılan burun etleri oluyor. Konka boyutlarının büyük olmasına ‘konka hipertrofisi’ deniyor ve burun solunumunu zorlaştırdığı için genellikle radyofrekans, bir başka deyişle ses dalgasıyla küçültme işlemi uygulanıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Altuğ Özagar, yaklaşık 5-10 dakikada tamamlanan işlemi şöyle anlatıyor:

Radyofrekans yöntemi konkanın içine özel bir elektrot aracılığıyla belirli frekans ve güçte enerji verilmesi esasına dayanıyor. Burun etinde herhangi bir kesinin yapılmadığı bu operasyonda buruna tampon konulmasına gerek duyulmuyor.

ALERJİK RİNİT (SAMAN NEZLESİ)

Gözlerde ve burunda kaşıntı, hapşırma, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı… Bazı hastalarda bu yakınmalara baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük ve ses kısıklığı eşlik edebiliyor. Mukoza hastalığı olan alerjik rinit (saman nezlesi) burun solunumunu zorlaştıran bir diğer etkeni oluşturuyor. Genellikle kulak burun boğaz muayenesi ile tanı konuyor ve steroid içeren nazal spreylerle tedavi ediliyor.

KRONİK SİNÜZİT

Kronik sinüzit; sık olarak, örneğin yılda birkaç kez koyu burun ve geniz akıntısı, burunda tıkanıklık ile baş ağrısı gibi akut sinüzit ataklarıyla kendini gösteren ve endoskopik cerrahi yöntemlerle tedavi edilen bir diğer solunum yolu hastalığıdır. Dr. Öğretim Üyesi Altuğ Özagar,

Kronik sinüzitte çoğunlukla gördüğümüz ve patolojik burun etleri olarak da nitelendirebileceğimiz nazal polipler ise bir diğer burun tıkanıklığı sebebidir ve tedavisi kesinlikle cerrahidir.

dedi. (Haber Merkezi)

# malatya, malatya haber, koronavirüs, covid-19, septum deviasyonu, konkalar, burun eti nedir, saman nezlesi nedir, kronik sinüzit, kronik sinüzit nedir, nefes sorunu, maske, busabah gazetesİ, çok, Önemli, sağlık

08 Ara 2020 - 12:30 Malatya- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Erken Tedavi Önemli mask
Erken Tedavi Önemli
Bakan Koca’dan Malatya’ya Koronavirüs Uyarısı! mask
Bakan Koca’dan Malatya’ya Koronavirüs Uyarısı!
Sigaranın İmplanta Etkisi mask
Sigaranın İmplanta Etkisi
Nefes Darlığını Arttırıyor mask
Nefes Darlığını Arttırıyor
Diş İmplantı Yaptırmak İsteyenler Dikkat! mask
Diş İmplantı Yaptırmak İsteyenler Dikkat!
Hamilelikte Artan İştaha Dikkat! mask
Hamilelikte Artan İştaha Dikkat!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Önce Bıçakladı Sonra Suç Aletini Sosyal Medyada Paylaştı! mask
Önce Bıçakladı Sonra Suç Aletini Sosyal Medyada Paylaştı!
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı mask
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı
Yeni Malatyaspor’da İkinci İstifa! mask
Yeni Malatyaspor’da İkinci İstifa!
“ÖLEN KİŞİLERİN SORUMLUSU YEREL YÖNETİCİLER OLACAK” mask
“ÖLEN KİŞİLERİN SORUMLUSU YEREL YÖNETİCİLER OLACAK”
“Otopark Ama Dükkan Ruhsatı Aldı” mask
“Otopark Ama Dükkan Ruhsatı Aldı”
Şahin, Sahip Çıktı; Gürkan, ‘Mış’ Gibi Yaptı mask
Şahin, Sahip Çıktı; Gürkan, ‘Mış’ Gibi Yaptı

GALERİ

Pompalı Tüfekle Komşu Kavgası mask
Pompalı Tüfekle Komşu Kavgası
Çınar,  Çözüm Değil, Gaf Yapıyor mask
Çınar,  Çözüm Değil, Gaf Yapıyor
Ayağı Kırılan Köpeğe Polis Sahip Çıktı mask
Ayağı Kırılan Köpeğe Polis Sahip Çıktı
Malatya'da Boş Arsada Bebek Cesedi Bulundu mask
Malatya'da Boş Arsada Bebek Cesedi Bulundu
Engelsizlere Empati Parkuru mask
Engelsizlere Empati Parkuru
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL