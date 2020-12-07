Kış Lastiği Denetimleri Başladı!

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme çalışmaları devam ediyor.
Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık’ta başladı ve 1 Nisan 2021’e kadar devam edecek. İlçenin girişinde polis ekipleri tarafından D 300 karayolunu kullanan araçlara yönelik kontroller devam ediyor.
Trafik Polisleri, ilçenin girişinde yaptıkları denetimlerde, ticari araçlarda kış lastiğinin olup olmadığını tek tek kontrol ediyor.
Trafik ekipleri kış lastiği olmayan ticari araç sürücülere ceza keserken, pandemi tedbirleri için araç sürücülerini de uyarıyor. Pandemi kullarına uyan sürücülere de teşekkür ediliyor.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.