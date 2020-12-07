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07 Ara 2020 - 15:21- Gündem G: 07 Ara 2020 - 15:26

"Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" Projesi

 Malatya’nın Yazıhan İlçesinde çocukların becerilerini geliştirmek amacıyla "Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" projesi başlatıldı.
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Çocukların hem öğreneceği hem eğleneceği hem de üretme becerilerini geliştirerek topluma faydalı bireyler olma duygusunu tadacağı "Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" Projesi hakkında İlçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan açıklamada,

Çocuklarımızın hem öğreneceği hem eğleneceği hem de üretme becerilerini geliştirerek topluma faydalı bireyler olma duygusunu tadacağı bir projeyi başlatıyoruz.
İlçemiz dâhilindeki okullarda eğitim gören çocuklarımızın katılımcı olduğu bu projede, çocuklarımız ellerindeki imkanlarla, tamamen kendi hayal dünyalarında geliştirdikleri oyuncakları yapacak. Belli kıstaslara bağlı olarak yapılacak puanlamada elde edecekleri puanla olarak, çocuklarımızın hem öğreneceği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirileceklerdir. Unutmayalım ki teknoloji üreten ülkeler aslında hayal gücüne en çok önem veren ülkelerdir.

denildi.

"Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" Projesi hakkında detaylı bilgi için 0422 751 41 33 veya 0422 751 42 12-131-132-133 numaraların aranabileceği kaydedildi.

( İHA)

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07 Ara 2020 - 15:21 Malatya- Gündem

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