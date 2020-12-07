 “Esnaf Unutmaz, Unutturmaz”

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında; işyerleri kapanan, iş potansiyeli kaybolan ve zor bir dönem geçiren esnaf ve sanatkârlar için beklentileri içeren baş vuruyu Malatya Büyükşehir Belediyesine yaptıklarını aktararak,

İşyeri kapanan esnaf ve sanatkârlara maddi destek yapılmasını talep ediyoruz. Belediyeye ait tüm işyeri ve işletmelerde kira bedelinin alınmamasını talep ediyoruz. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri; koronavirüs nedeniyle kapalı kalan ve kapatılan işyerlerinden esnafın ödediği Su bedeli, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat İzin Harcı, İşgaliye Harcı, Pazar Yeri Harcı, Çevre Temizlik Vergisi, Emlak Vergisi, Katılma Payı, Tabela İlan ve Reklâm Vergisi, Otopark Ruhsat Harcı, Canlı Müzik Ruhsat Harcı, İşyeri mesafe ölçüm bedellerinin alınmamasını ya da büyük oranda indirime gidilmesini talep ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, esnaf ve sanatkarın yanında olacaktır. Bu konuda kuşkumuz yoktur. Pandemi sürecinde Mülkiyeti Belediyemize ait olan iş yerlerinin 3 ay boyunca kira alınmayacağını kamuoyunu açıklandı. Yaptığımız görüşmede 3 ay sonrada pandemi süreci devam ederse Büyükşehir Belediyesi bu durumu tekrar gözden geçirecek. İnşallah önümüzdeki yılbaşına kadar maddi durumu sıkıntılı olan esnafımıza, esnafımızın yanında çalışanlarına Büyükşehir Belediyesi tarafından gıda yardımı yapılacağı bilgisi de bizimle paylaşıldı. Pandemi süreci devam ettiği sürece de bu yardımlar devam edecek. Esnaf zor dönemde yanında olanı hiçbir zaman unutmaz, unutturmaz. Ellerinden gelen imkanlar ölçüsünde esnafımızın yanında olacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan ve ekibine, merkez ilçe belediye başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza bu çabalarından ötürü şahsım adına teşekkür ediyorum. Gün birlik olma günü gün dayanışma günüdür. Büyükşehir Belediyemiz gibi Hekimhan Belediye Başkanımız Turan Karadağ’a belediye ait iş yerlerinde kiracı konumunda olan esnafımızdan 4 ay boyunca kira almayacağını belirtmiştir, kendilerine esnafım adına teşekkür ediyorum.

dedi.

“ESNAFIMIZ KARA KARA DÜŞÜNMEKTE”

Esnafa verilen kredi taksitlerinin mutlaka ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğini bir kez daha yenileyen MESOB Başkanı Keskin şunları söyledi:

Esnaf elinden geldiği kadar doğrudan ya da dolaylı olarak devletine her zaman destek olmuştur, devlete bu zaman kadar hiç yük olmamıştır, hep dik durmuştur, durmaya da devam edecektir. Şu yaşanan sıkıntılı süreçte de Hükümetimiz ve devletimizde esnafımızın yanında yer almıştır, biz bunların farkındayız. Her seferinde kredi verildiğini ifade ediyorlar, bizde defalarca teşekkür ettik, yine teşekkür ediyoruz. Esnafımız bu zamana kadar o kredilerle kendini idame ettirdi, borçlarını ödedi, çarkını döndürdü. Ancak kredilerin geri dönüşü başladı. Esnafımız bu kredileri nasıl ödeyecek kara kara bunu düşünmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Baş ustamız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği gibi tüm kurum ve kuruluşların bu zor günlerde yükümüzü hafifletecek uygulamaları başlatacaklardır. Kimse gelip bizim halimizi sormasın, halimiz ortadadır, esnafa destek versinler. Verilen kredilerin 2022’ ye kadar ertelenmeli. Karşılıksız hibe şeklinde en azından 6 ay durumu iyi olmayan esnafımıza ve yanında çalışanlara asgari ücret desteği talep ediyoruz. Bunu yapmak sosyal devletin gereğidir. İnsanların karnını doyuramazsanız insanları mutlu edemezsiniz. Mutlu etmek için hem durumu olmayan esnafımıza, hem de esnafımızın yanında çalışanlar için Baş ustamız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’de beklentimizdir.

“MİLLETVEKİLLERİNE ÇOK ŞÜKÜR İYİYİZ DİYORLAR AMA…”

Keskin, esnafların işyerlerine gelen milletvekillerine içinde bulundukları sıkıntıları anlatmasını da isteyerek

Genel Başkanımız Bendevi Palandöken her platformda esnafın derdini ve beklentilerini anlatılıyor. Esnafta işyerine gelen milletvekillerine ve yetkililere derdini anlatmalı sadece hatıra fotoğrafı çektirmemeli. “Allah sizi başımızdan eksik etmesin” demekle bu işler çözülmez. “İşleriniz nasıl’ diye sorulduğunda “Çok şükür iyiyiz” diye cevap veriyorlar, ama bize gelip “Çök kütüyüz’, kredileri ödeyemiyoruz, kirayı veremiyoruz” diyorlar. Böyle olmaz. Esnaf yaşadığı sorunu işyerine gelen tüm yöneticilere net olarak anlatmalı. Sadece esnaf yöneticilerinden bu konu beklenmemeli. ‘Oda başkanları ne yapıyor’ diyorlar. Oda başkanları ellerinden geldiğinde sorunlara sahip çıkıyor ve her yere iletiyorlar. Ama esnaf kenarda oturup beklemesin. Esnafında biraz kendisine gelmesi lazım. Esnaf oda başkanları elinden geleni yapıyor, TESK Genel Başkanımız Bendevi Başkan elinden geleni yapıyor. Esnaf işyerine gelen tüm milletvekillerine derdini anlatmalı, sorunlarını, sıkıntılarını tek tek anlatmalı. MHP Malatya Milletvekili Sayın Mehmet Fendoğlu’na ve CHP Malatya Veli Aybaba’ya sorunlarımızı Meclis’te dile getirdiği için teşekkür ediyorum. Özellikle AK Parti Malatya Milletvekilleri bu işi yüklenmeli ve sorunlarımıza sahip çıkmalı, yereldeki sorunları aynı anda Ankara’da hükümet üyelerine aktarmalılar, korkmasınlar. Eğer sorunları Ankara’ya iletmekten korkuyorlarsa bu işi yapmasınlar, Sayın Cumhurbaşkanımıza yük olmasınlar, yük alsınlar.

şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)