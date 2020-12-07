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07 Ara 2020 - 16:00- Sağlık G: 07 Ara 2020 - 16:02

Erken Tedavi Önemli

Parkinson hastalığında erken tedavi çok önemli. Nöroloji Uzm. Dr. Yahya Akalın, bu hastalıkta erken tedavinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Akalın, “Parkinson hastalığı yavaş ilerleyici, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden bir beyin hastalığı olup Alzheimer hastalığından sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır” dedi.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Parkinson hastalığı tipik olarak orta ve ileri yaşın hastalığı olup ortalama 60 yaş civarında başlamaktadır.

diyen Nöroloji Uzm.Dr Yahya Akalın,

Genç yaşlarda da başlayabilir ancak yaşlanma ile görülme sıklığının artmakta ve erkeklerde görülme sıklığının daha fazladır. Parkinson hastalığı sıklığı yaş ile birlikte arttığından, yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde hastalığın görülme oranı da artıyor. Dünyada 10 milyon, ülkemizde 150 bin civarında parkinson hastası olduğu düşünülüyor.

ifadelerine yer verdi.

PARKİNSON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dikkat edilmesi gereken Parkinson belirtileri   hakkında bilgi veren Nöroloji Uzm.Dr Yahya Akalın,

Yüz ifadesinin değişmesi (sabit bakma, gözleri kırpmama),Yürürken bir kolun savrulmaması, vücut duruşunda bükülme (kambur duruş),Omuzda donma ve ağrı, bir bacağın aksaması veya sürüklenmesi, Boyunda veya uzuvlarda uyuşma, karıncalanma, ağrı veya rahatsızlık, seste yumuşama, İçten titreme hissi, İstirahat anında elde, bacaklarda ve çenede titreme, göz kırpma sayısında azalma, hareketin ve konuşma hızının yavaşlaması, Yazının okunaksız ve küçük olması

şeklinde konuştu.

TEDAVİ EDİLMEZSE…

Parkinson hastalığında   erken tedavinin çok önemli olduğunun altını çizen  Nöroloji Uzm.Dr Yahya Akalın,

Tedavi edilmezse gençlerde Parkinson belirtileriyle başa çıkmak güçleşir. Çünkü Parkinson’un başlangıç yaşı 45 yaşın altında olan hastalarda mevcuttur ve gençler yaşlılara göre belirtilerle daha uzun süre yaşamak zorunda kalacaktır. Çalışma yaşındaki hastalarda belirtiler ilerledikçe bilgisayar ve makineleri kullanmak, araba sürmek gibi aktiviteler zorlaşacak, hayat kalitesi de düşecektir. Erken tedavi ile hastalığın ilerlemesi yavaşladığından, hastalar iyi bir yaşam kalitesini daha uzun süre koruyabilir. Erken tedavi, ancak erken teşhis sayesinde mümkündür; bu nedenle, Parkinson’un ilk belirtilerinin farkında olmak ve mümkün olan en kısa sürede doktora başvurmak son derece önemlidir.

İfadelerine yer verdi.

Parkinson hastalığında erken tedavi çok önemli. Nöroloji Uzm. Dr. Yahya Akalın, bu hastalıkta erken tedavinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Akalın,

Parkinson hastalığı yavaş ilerleyici, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden bir beyin hastalığı olup Alzheimer hastalığından sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır.

dedi.

Parkinson hastalığı tipik olarak orta ve ileri yaşın hastalığı olup ortalama 60 yaş civarında başlamaktadır.

diyen Nöroloji Uzm.Dr Yahya Akalın,

Genç yaşlarda da başlayabilir ancak yaşlanma ile görülme sıklığının artmakta ve erkeklerde görülme sıklığının daha fazladır. Parkinson hastalığı sıklığı yaş ile birlikte arttığından, yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde hastalığın görülme oranı da artıyor. Dünyada 10 milyon, ülkemizde 150 bin civarında parkinson hastası olduğu düşünülüyor.

ifadelerine yer verdi.

PARKİNSON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dikkat edilmesi gereken Parkinson belirtileri   hakkında bilgi veren Nöroloji Uzm.Dr Yahya Akalın,

Yüz ifadesinin değişmesi (sabit bakma, gözleri kırpmama),Yürürken bir kolun savrulmaması, vücut duruşunda bükülme (kambur duruş),Omuzda donma ve ağrı, bir bacağın aksaması veya sürüklenmesi, Boyunda veya uzuvlarda uyuşma, karıncalanma, ağrı veya rahatsızlık, seste yumuşama, İçten titreme hissi, İstirahat anında elde, bacaklarda ve çenede titreme, göz kırpma sayısında azalma, hareketin ve konuşma hızının yavaşlaması, Yazının okunaksız ve küçük olması

şeklinde konuştu.

TEDAVİ EDİLMEZSE…

Parkinson hastalığında   erken tedavinin çok önemli olduğunun altını çizen  Nöroloji Uzm.Dr Yahya Akalın,

Tedavi edilmezse gençlerde Parkinson belirtileriyle başa çıkmak güçleşir. Çünkü Parkinson’un başlangıç yaşı 45 yaşın altında olan hastalarda mevcuttur ve gençler yaşlılara göre belirtilerle daha uzun süre yaşamak zorunda kalacaktır. Çalışma yaşındaki hastalarda belirtiler ilerledikçe bilgisayar ve makineleri kullanmak, araba sürmek gibi aktiviteler zorlaşacak, hayat kalitesi de düşecektir. Erken tedavi ile hastalığın ilerlemesi yavaşladığından, hastalar iyi bir yaşam kalitesini daha uzun süre koruyabilir. Erken tedavi, ancak erken teşhis sayesinde mümkündür; bu nedenle, Parkinson’un ilk belirtilerinin farkında olmak ve mümkün olan en kısa sürede doktora başvurmak son derece önemlidir.

İfadelerine yer verdi.

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07 Ara 2020 - 16:00 Malatya- Sağlık

Muhabir Sinem Hatun Davut

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