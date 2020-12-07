07 Ara 2020 - 16:00- Sağlık

Erken Tedavi Önemli

Parkinson hastalığında erken tedavi çok önemli. Nöroloji Uzm. Dr. Yahya Akalın, bu hastalıkta erken tedavinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Akalın, “Parkinson hastalığı yavaş ilerleyici, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden bir beyin hastalığı olup Alzheimer hastalığından sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır” dedi.