07 Ara 2020 - 15:00- Spor

“Böyle Oynanması Gerekiyordu”

Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Başakşehir’e karşı oynanan oyunun böyle oynanması gerekiyordu. Takım halinde iyi savunma yapmak iyi durmak ve kontraya iyi çıkmak gerekiyordu, zaman zamanda bunda başarılı olduk ve beni sevindiren şey her hafta üstüne bir şeyler koyarak devam ediyoruz” dedi.