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07 Ara 2020 - 15:00- Spor G: 07 Ara 2020 - 15:02

“Böyle Oynanması Gerekiyordu”

Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Başakşehir’e karşı oynanan oyunun böyle oynanması gerekiyordu. Takım halinde iyi savunma yapmak iyi durmak ve kontraya iyi çıkmak gerekiyordu, zaman zamanda bunda başarılı olduk ve beni sevindiren şey her hafta üstüne bir şeyler koyarak devam ediyoruz” dedi.
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Başakşehir maçı sonrasında değerlendirmede bulunan Hamzaoğlu,

Bugün bana göre ligimizin belki de en kaliteli ve Şampiyonlar Ligi’nde bizi bu sezon en iyi şekilde temsil eden bir takıma karşı oynadık. Öncelikle onları bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi’ne veda etmiş olsalar da ortaya koydukları futbol oyun anlayışı Türk takımlarını temsil açısından önemliydi.  Hem Okan hocayı hem de Başakşehir’i tebrik ediyorum. Bugün zor bir oyun bizi bekliyor, bunu biliyorduk. Takım halinde eğer mücadele edersek iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyordum. Geri düşmemize rağmen oyunu bırakmadık ve ikinci yarıda hemen golle buluştuk.  Daha sonra kazanmak için son ana kadar takımım sahada mücadele etti ve pozisyon aradı. Zaman zaman bulduk o pozisyonları fakat gole çeviremedik. Aynı şekilde Başakşehir’in de pozisyonları vardı kazanabileceğimiz gibi kaybedebilirdik bu maçı fakat ortaya konulan mücadele her geçen gün tempomuzun artması, mücadelemizin gelişmesi, birlikte oyun anlayışımızın pekişmesi açısından memnunum. Önümüzdeki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağız, inşallah o maçtan da iyi bir sonuçta buraya döneriz.

diye konuştu.

“HENÜZ AFFETMEDİM”

Christian Cueva’nın affedilme durumunun söz konusu olup olmadığına da açıklık getiren Hamzaoğlu

Henüz affetmedim. Daha özür dilemedi.  Biz, sizlere sorularınız açık yüreklilikle söylüyorum da bunu alıyorsunuz başka türlü bu sefer değerlendiriyor insanlar. Başakşehir’e karşı oynanan oyunun böyle oynanması gerekiyordu. Takım halinde iyi savunma yapmak, iyi durmak ve kontraya iyi çıkmak gerekiyordu. Zaman zamanda bunda başarılı olduk ve beni sevindiren şey her hafta üstüne bir şeyler koyarak devam ediyoruz, ilerliyoruz. Takımımız her hafta daha bir sahadaki duruşunu daha net bir şekilde ortaya koyuyor, bu beni sevindiriyor. Birkaç hafta sonra çok daha iyi bir görüntü ortaya koyacağız ama oyun derseniz hani bizim şu anda oyundan çok puanlara ihtiyacımız var. Biz bunun için sahaya çıkıyoruz. Bazen topu rakibe de vermemiz gerekebilir. Rakibi o şekilde şekil de dengesiz hale getirip oradan faydalanabilecekseniz bazen topu rakibe verip onun oynamasına müsaade etmeniz gerekebilir bu bir strateji oyunu. Onun için biz kazanmaya odaklıyız bu aralar o yüzden oyun ikinci planda şuana kadar da iyi gidiyoruz oyunumuz da iyi olacak zaten.

şeklinde konuştu.

(HABER MERKEZİ)

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07 Ara 2020 - 15:00 Malatya- Spor

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