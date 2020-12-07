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07 Ara 2020 - 14:30- Spor G: 07 Ara 2020 - 14:32

1 Puandan Memnun Değil

Başakşehir’in Teknik Direktörü Okan Buruk 1-1 biten karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Pozisyonlara girsek de hem rakip kalecinin başarısı hem de bizim sonuçlandıramamamız bugün buradan 1 puanla ayrılmamıza yol açtı. Moral olarak kazanmak önemliydi, bunu başaramadık” dedi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi üç gün önce Almanya’nın Leipzig takımı ile yüksek tempolu bir maç oynadıklarını kaydeden Buruk, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bu yüksek tempolu maçın hasarını gördüklerini ifade etti. Okan Buruk,

İlk yarının sonunda golü bulduk, 1-0’de öne geçtik. İkinci yarının başında şansız bir gol yedik. Kendi kalemizde attığımız şansız bir gol oldu. Daha sonraki dakikalarda rakip kalede pozisyonlara girsek de hem rakip kalecinin başarısı hem de bizim sonuçlandıramamamız bugün buradan 1 puanla ayrılmamıza yol açtı. Moral olarak kazanmak önemliydi, bunu başaramadık. İlk defa 4-5 gün bir ara vereceğiz ve Gaziantep Futbol Kulübü maçına hazırlanacağız. Lig’deki durumumuz istediğimiz gibi değil ama bunu düzeltmek için gücümüzün olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda diğer takımlarla da aynı şartlarda olacağız. Herkesin fikstürünün eşitlendiği bir hafta olacak. Tabii bizim üç gün sonra Paris Saint-Germain maçımız var. Ondan sonra sadece lige dönüyoruz.

diye konuştu.

(HABER MERKEZİ)

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07 Ara 2020 - 14:30 Malatya- Spor

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