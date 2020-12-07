07 Ara 2020 - 14:30- Spor

1 Puandan Memnun Değil

Başakşehir’in Teknik Direktörü Okan Buruk 1-1 biten karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Pozisyonlara girsek de hem rakip kalecinin başarısı hem de bizim sonuçlandıramamamız bugün buradan 1 puanla ayrılmamıza yol açtı. Moral olarak kazanmak önemliydi, bunu başaramadık” dedi.