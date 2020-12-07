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07 Ara 2020 - 14:00- Spor G: 07 Ara 2020 - 14:02

4 Santrafor 1 Gol!

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor 4 santrafor oyuncuyla çıktığı maçta rakibinin kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Ömer Ali Delibaş
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Geçen hafta eksik rakibi karşısında yine yenilmekten son anda kurtulan Sarı kırmızılılar bu haftaki maça aynı oyun kurgusuyla çıktı. Haftalardır oynattığı futbolun umut vermediği yönündeki eleştirilere kulak tıkadığı gözlenen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun anlaşılamayan oyuncu tercihi ısrarı Başakşehir karşısında sürdü.

Bazı futbolculara ilk onbirde tanıdığı inisiyatifle eleştirilen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Başakşehir maçında yine bildiğini okudu. 37 yaşındaki Umut Bulut’a 90 dakika sabreden Hamzaoğlu mevkisi olmamasına rağmen Kubilay ve Tetteh’i kenarda oynatarak tüm eleştirilere kulak tıkamaya devam etti. İstanbul ekibi karşısında ilk yarıda savunma ağırlıklı oyun anlayışı sergileyen temsilcimiz soyunma odasına 1-0 geride girdi. İkinci yarının başında Adem Büyük’ün bireysel çabasıyla skoru eşitleyen Kaplanlar rakibinin oyundan düştüğünü görerek atak sayısını artırdı. Son bölümde ise Hadebe’nin ve Tetteh’in gol girişimleri sonuçsuz kaldı ve Yeni Malatyaspor galibiyeti kaçıran taraf oldu. 77 dakika boyunca oyunda kalan Kubilay ve 97 dakika forma giyen Tetteh ve Umut konuk ekip karşısında bu haftada hiçbir varlık gösteremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Kerim Hafez'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

7. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından çektiği sert şut auta çıktı.

19. dakikada Başakşehir'de Giuliano'nun ceza sahası içinden çektiği sert şut savunmada Chebake'den geri döndü.

37. dakikada Umut Bulut'un pasında kale önünde topla buluşan Tetteh'in vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

38. dakikada ani gelişen Başakşehir atağında topla buluşan Demba Ba'nın yerden etkisiz şutu kaleci Ertaç'ta kaldı.

GIULIANO HATAYI AFETMEDİ

45. dakikada İrfan Can'ın sol taraftan ceza sahası içerisine çevirdiği topa boşta duran Giuliano uzak köşeden gelişine vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

KAPTAN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

49. dakikada ceza sahasında üst üste çalımlar atarak rakiplerini geçen Adem Büyük'ün kaleye doğru gönderdiği top Ponck'a çarparak filelerle buluştu. 1-1

52. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından çektiği sert şut bu kez kaleci Mert'te kaldı.

58. dakikada İrfan Can'ın yaptığı ortaya Mahmut kafayı vurdu, seken topu kale önündeki Demba Ba'dan önce uzaklaştıran Hadebe, yüzde yüzlük golü önledi.

63. dakikada Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya Umut kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

72. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası içerisine attığı kafa pasına hareketlenen Tetteh'in dokunuşunu kaleci Mert uzaklaştırdı.

83. dakikada İrfan Can'ın tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

89. dakikada Tetteh'in ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kaleci Mert ayaklarıyla kornere çeldi.

90. dakikada Ahmet Ildız'ın kullandığı kornerde topa yükselen Hadebe'nin yaptığı kafa vuruşu üst direkten döndü.

90+3. dakikada Demba Ba'nın kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşu Ertaç kurtardı.

90+7. dakikada Yeni Malatyaspor’un eski futbolcusu Aleksic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

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07 Ara 2020 - 14:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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