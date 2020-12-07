Büyükşehir Kızıltepe Engelini Aşamadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ligin ligin 9. Haftasında Mardin ekibi Yeni Kızıltepe Spor ile karşı karşıya geldi. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakada başhakem Fatih Yayla ve yardımcı hakem Emre Girgin görev yaptı. Büyükşehir Belediyesi mücadeleye Turgay Doğan, Turgut Yılmaz, Kyrylo Klockho, Ahmet Yusuf Toper, Ertuğrul Güven, Samet Karahan, Ali Can Dündar, Taha Yasin Kalkan, Turan Yılmaz, Cristian Palacios Santos, Aydın Güler, Emre Makinacı, Eray Güven ve Fatih Gündoğdu takım listesiyle çıktı. Yeni Kızıltepe Spor ise parkeye Ertan Dereli, Umut Şahin, Metehan Bostanoğlu, Avni Şendoğan, Balsa Radunovic, Hamdi Erkan, Hamit Yüksel Madıracı, Mert Şeker, Celil Yavuz, Ceng Cevheroğlu, Jakup Petras, Salih Özdemir ve Onur Kurt isimleriyle mücadele etti.

SAYI ÜRETMEKTE ZORLANDI

Müsabakaya hızlı başlayan taraf Yeni Kızıltepe Spor oldu. Maçın hemen başında üst üste sayılar bulan konuk ekip Büyükşehir’in öne geçmesine fırsat vermedi ve ilk seti 14-25 kazandı. Temsilcimiz ilk sete göre daha az hata yapsa da rakibine sayı vermeyi sürdürdü ve ikinci seti 21-25 skorla geride kapattı. Son sette teknik molaya 12-11 üstün giren Malatya Büyükşehir sayı bulmakta zorlandı ve üçüncü seti de 20-25 kayıp etti. Turuncu yeşilliler 9 Aralık Çarşamba günü erteleme maçında Bitlis ekibi TÜRŞAD’ı konuk edecek.