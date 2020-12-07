Busabah Malatya Busabah Malatya
07 Ara 2020 - 13:30- Spor G: 07 Ara 2020 - 13:32

Büyükşehir Kızıltepe Engelini Aşamadı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Ligi B Grubu’nda yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı sahasında Yeni Kızıltepe Spor’u konuk etti. Play off’a kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı müsabakayı temsilcimiz Malatya Büyükşehir Belediyesi 3-0 kaybetti.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ligin ligin 9. Haftasında Mardin ekibi Yeni Kızıltepe Spor ile karşı karşıya geldi. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakada başhakem Fatih Yayla ve yardımcı hakem Emre Girgin görev yaptı. Büyükşehir Belediyesi mücadeleye Turgay Doğan, Turgut Yılmaz, Kyrylo Klockho, Ahmet Yusuf Toper, Ertuğrul Güven, Samet Karahan, Ali Can Dündar, Taha Yasin Kalkan, Turan Yılmaz, Cristian Palacios Santos, Aydın Güler, Emre Makinacı, Eray Güven ve Fatih Gündoğdu takım listesiyle çıktı. Yeni Kızıltepe Spor ise parkeye Ertan Dereli, Umut Şahin, Metehan Bostanoğlu, Avni Şendoğan, Balsa Radunovic, Hamdi Erkan, Hamit Yüksel Madıracı, Mert Şeker, Celil Yavuz, Ceng Cevheroğlu, Jakup Petras, Salih Özdemir ve Onur Kurt isimleriyle mücadele etti.

SAYI ÜRETMEKTE ZORLANDI

Müsabakaya hızlı başlayan taraf Yeni Kızıltepe Spor oldu. Maçın hemen başında üst üste sayılar bulan konuk ekip Büyükşehir’in öne geçmesine fırsat vermedi ve ilk seti 14-25 kazandı. Temsilcimiz ilk sete göre daha az hata yapsa da rakibine sayı vermeyi sürdürdü ve ikinci seti 21-25 skorla geride kapattı. Son sette teknik molaya 12-11 üstün giren Malatya Büyükşehir sayı bulmakta zorlandı ve üçüncü seti de 20-25 kayıp etti. Turuncu yeşilliler 9 Aralık Çarşamba günü erteleme maçında Bitlis ekibi TÜRŞAD’ı konuk edecek.

# malatya, malatya büyükşehir belediyespor, voleybol, Voleybol Takımı, malatya merkez spor salonu, Yeni Kızıltepe Spor, TÜRŞAD, Belediyesi, mücadele, spor, takım

07 Ara 2020 - 13:30 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - M.Başakşehir: 1 (Maç sonucu) mask
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - M.Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Belediyeden Örnek Davranış mask
Belediyeden Örnek Davranış
Yeni Malatyaspor: 0 - M.Başakşehir: 1 (İlk yarı) mask
Yeni Malatyaspor: 0 - M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Büyükşehir’in rakibi Kızıltepe mask
Büyükşehir’in rakibi Kızıltepe
Emekçilerinin Adı Yeni Malatya Stadı'nda Yaşayacak mask
Emekçilerinin Adı Yeni Malatya Stadı'nda Yaşayacak
Yeni Malatyaspor’da İkinci İstifa! mask
Yeni Malatyaspor’da İkinci İstifa!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya'da Silahlı Saldırı! mask
Malatya'da Silahlı Saldırı!
Deprem Sabah Yakaladı mask
Deprem Sabah Yakaladı
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK! mask
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK!
OKUL İHALELERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI mask
OKUL İHALELERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME mask
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı mask
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı

GALERİ

Pompalı Tüfekle Komşu Kavgası mask
Pompalı Tüfekle Komşu Kavgası
Çınar,  Çözüm Değil, Gaf Yapıyor mask
Çınar,  Çözüm Değil, Gaf Yapıyor
Ayağı Kırılan Köpeğe Polis Sahip Çıktı mask
Ayağı Kırılan Köpeğe Polis Sahip Çıktı
Malatya'da Boş Arsada Bebek Cesedi Bulundu mask
Malatya'da Boş Arsada Bebek Cesedi Bulundu
Engelsizlere Empati Parkuru mask
Engelsizlere Empati Parkuru
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL