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06 Ara 2020 - 11:05- Gündem G: 06 Ara 2020 - 11:23

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcısı Alıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 300 adet Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle personel alınacaktır.
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Her ilin kontenjan sayısı ve atama yapılacak yerler ilanda gösterilmiştir.

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak şartlarının arandığı ilanla ilgili diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz

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06 Ara 2020 - 11:05 Malatya- Gündem

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