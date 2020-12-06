Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcısı Alıyor

Her ilin kontenjan sayısı ve atama yapılacak yerler ilanda gösterilmiştir.

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak şartlarının arandığı ilanla ilgili diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz