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06 Ara 2020 - 10:55- Eğitim G: 06 Ara 2020 - 10:56

37 Araştırma Görevlisi Alınacak

Kocaeli Üniversitesi bünyesine boş bulunan kadrolarına ilgili yönetmeliğin maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.
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Adaylar başvurularını http://basvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda  listelenen  belgelerini  başvurularına  ekledikten  sonra  son  başvuru  tarihine  saat  23:59  ‘a kadar yapabileceklerdir.

İlanla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz

# malatya, Malatya Eğitim, kocaeli üniversitesi, kadro, araştırma görevlisi, personel

06 Ara 2020 - 10:55 Malatya- Eğitim

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