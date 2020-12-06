Malatya'da Polis Suç ve Suçlulara Nefes Aldırmıyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç ve suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Dabakhane Mahallesi'nde bir iş hanının zemin katında bulunan bir işyerinde 15 şansın maske,mesafe kurallarını ihlal ederek açıktan alkol aldığının tespit edilmesi üzerine şahıslara ve işyeri sahibine toplam 13 bin 500 TL cezai işlem uygulanarak iş yeri de mühürlendi.

Kernek Mahallesi'nde bir ikamette, fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler iki şahsa fuhuş konusu ile alakalı olarak gerekli idari işlem yaparak, 3 bin 500 TL idari para cezası uygularken, iki şahsa ise fuhşa yer temini suçundan adli işlem yaptı.

İskender Mahallesi'nde bir şahıstan 23 adet hap ve 1.33 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, Fahri Kayahan Caddesi üzerinde Tofaş marka araçta bulunan M.D.'nin diğer araçlara silah teşhirinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine şahsın aracında yaptığı kontrollerde ruhsatsız 1 adet av tüfeği ve 7 adet dolu kartuş ele geçirirken, konuyla ilgili olarak tahkikat başlattı.

Turgut Özal Mahallesi'nde A.K.'ye ait ikamette 1 adet 22 ayar set, 2 adet 14 ayar kolye, 1 adet imitasyon kolyenin çalınması olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda ise

şüphelinin E. K. olduğunu ve çaldığı ziynet eşyaları bozdurduktan sonra 32 bin 90 TL parayı banka hesabına yatırdığını tespit etti. Şüpheli E.K. gözaltına alınırken, paralar A.K.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan diğer çalışmalarda da Yakınca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan G. K. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 tabanca ve 5 mermi,62 gram metamfetamin,5 adet extasi ele geçirilirken, ceraim numaralı telefon hırsızlığı olayının şüphelilerinden E. K. isimli şahıs yakalanarak tahkikat başlatıldı.