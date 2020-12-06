Edinilen bilgilere göre, 21 Temmuz'da Üçbağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda çay ocağında oturan F.A.,Y.H. ile Mehmet İbiş'e motosiklet ile bölgeye gelen şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateşte yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Mehmet İbiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın şüphelileri kaçtı.
Olayın ardından çok yönlü inceleme başlatan ekipler, olayın failleri olarak değerlendirilen, 7 kişiyi yapılan teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet mermi, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet havalı tabanca, 38 adet av tüfeği fiseği, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet kılıç,3 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden F.G., M.G. ve S.E. tutuklanırken, M.F.A., B.S., İ.S. ve D.S. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı
Malatya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 7 şahıstan 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, 21 Temmuz'da Üçbağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda çay ocağında oturan F.A.,Y.H. ile Mehmet İbiş'e motosiklet ile bölgeye gelen şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateşte yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Mehmet İbiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın şüphelileri kaçtı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.