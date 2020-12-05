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05 Ara 2020 - 19:29- Spor G: 05 Ara 2020 - 19:38

Okan Buruk: "Moral olarak kazanmak önemliydi, bunu başaramadık"

Medipol Başakşehir’in Teknik Direktörü Okan Buruk, Yeni Malatyaspor karşısında ikinci yarının başında şansız bir gol yediklerini belirterek “Moral olarak kazanmak önemliydi, bunu başaramadık” dedi.
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 berabere kaldıkları Yeni  Malatyaspor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üç gün önce Almanya'nın Leipzig takımı ile yüksek tempolu bir maç oynadıklarını kaydeden Buruk, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bu yüksek tempolu maçın hasarını gördüklerini ifade etti. Buruk,sakatlıklar nedeniyle eksik oyuncularının olduğunu ifade edereK

Bugün bizimle olmayan, dinlendirdiğimiz oyuncularımız vardı.

dedi.

"ŞANSSIZ BİR GOL YEDİK"

Karşılaşmanın ilk yarının sonunda golü bularak 1-0 öne geçtiklerini belirten Buruk,

İkinci yarının başında şansız bir gol yedik. Kendi kalemizde attığımız şansız bir gol oldu. Daha sonraki dakikalarda rakip kalede pozisyonlara girsek de hem rakip kalecinin başarısı hem de bizim sonuçlandıramamamız bugün buradan 1 puanla ayrılmamıza yol açtı.

şeklinde konuştu.

"MORAL OLARAK KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"
Takım ve oyuncular için zorlu bir dönemden geçtiklerini dile getiren Buruk,

Moral olarak kazanmak önemliydi, bunu başaramadık. İlk defa 4-5 gün bir ara vereceğiz ve Gaziantep Futbol Kulübü maçına hazırlanacağız. Lig’deki durumumuz istediğimiz gibi değil ama bunu düzeltmek için gücümüzün olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda diğer takımlarla da aynı şartlarda olacağız. Herkesin fikstürünün eşitlendiği bir hafta olacak. Tabii bizim üç gün sonra Paris Saint-Germain maçımız var. Ondan sonra sadece lige dönüyoruz.

dedi.

"ÜÇ HAFTADIR VAR KARARIYLA LİGDE ZORLUKLAR YAŞIYORUZ"


Buruk, ikinci yarıda Mahmut Tekdemir ile Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir arasında yaşanan pozisyonla ilgili

Kafa vurduktan sonra kalecinin direkt olarak Mahmut’un üstüne düşmesinin nasıl penaltı olmadığını merak ediyorum? Bununla ilgili hakem neden penaltıyı vermedi veya bu penaltı değil mi? Biz mi bilmiyoruz? Direkt bir kaleci, top oyundayken futbolcunun üzerinde gidip, düşebilir mi? İnşallah bunların cevaplarını da verirler. Gerçi bu zaman kadar hiçbir zaman bir cevap almadık, bir açıklama olmuyor. Biz, üç haftadır VAR kararlarıyla ligde zorluklar yaşıyoruz. Bu haftada benim görüşüm verilmeyen bir penaltı var, belki hakemler ‘Orada kalecinin oyuncunun üzerine düşmesi doğal bir şey’ diyecek. Geçen hafta son dakika bir penaltı golü yedik. Oyuncumuz kafa vurdu, rakibin altında olduğu için dirseği geldi ve hakem tarafından VAR’da yüzde yüz penaltı olarak nitelendirildi. Saygı duyduk. Bir hafta önce içeride Beşiktaş maçında olan penaltımızı VAR hakemi Mete Kalkavan sağ olsun dışarı taşıdı. Meğer bu pozisyon içerideydi. Bu tür hakem, VAR hakemi hatalarıyla da karşılaşıyoruz. Bunlar tabii ki bizim bugün aldığımız beraberlikteki bahanemiz değil. Burada Malatyasporlu futbolcularında mücadelesini tebrik etmek istiyorum. Onlarda bugün çok mücadele ettiler. Tabii ki rakiplerimiz haftada bir maçla bize karşı daha güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Bu mücadele ve dirençlerini de sahada ortaya koyuyorlar. Malatyaspor’u mücadelesinden dolayı kutluyorum.

yorumunda bulundu.

( İHA)

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05 Ara 2020 - 19:29 Malatya- Spor

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