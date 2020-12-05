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05 Ara 2020 - 19:10- Spor G: 05 Ara 2020 - 19:20

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - M.Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

 Süper Lig’in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında M.Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahasında üst üste çalımlar atarak rakiplerini geçen Adem Büyük'ün kaleye doğru gönderdiği top Ponck'a çarparak filelerle buluştu. 1-1
52. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Mert'te kaldı.
58. dakikada İrfan Can'ın yaptığı ortaya Mahmut kafayı vurdu, seken topu kale önündeki Demba Ba'dan önce uzaklaştıran Hadebe, yüzde yüzlük golü önledi.
63. dakikada Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya Umut kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.
72. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası içerisine attığı kafa pasına hareketlenen Tetteh'in dokunuşunu kaleci Mert uzaklaştırdı.
83. dakikada İrfan Can'ın tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.
89. dakikada Tetteh'in ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kaleci Mert ayaklarıyla kornere çeldi.
90. dakikada Ahmet Ildız'ın kullandığı kornerde topa yükselen Hadebe'nin yaptığı kafa vuruşu üst direkten döndü.
90+3. dakikada Demba Ba'nın kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşu Ertaç kurtardı.
90+7. dakikada Aleksic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş yandan auta çıktı.


Stat: Yeni  Malatya
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Yeni  Malatyaspor: Ertaç Özbir xxx, Karim Hafez xx, Teenage Hadebe xxx, Semih Kaya xxx, Issam Chebake xxx, Afriyie Acquah xxx, Youssouf Ndayishimiye xx (Ahmed Ildız dk. 85 x), Benjamin Tetteh xx (Moryke Fofana dk. 90+7 ?), Kubilay Kanatsızkuş xx (Olcay Şahan dk. 76 x), Adem Büyük xxx (Jetmir Topalli dk. 85 x) Umut Bulut xx
Yedekler: Berk Yıldız, Wallece, Guido Herrera, Murat Akça, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
M. Başakşehir: Mert Günok xxx, Hasan Ali Kaldırım xx (Danijel Aleksic dk. 87 ?), Carlos Ponck xx, Martin Skrtel xxx, Rafael xxx, Mahmut Tekdemir xx (Berkay Özcan dk. 87 ?) İrfan Can Kahveci xxx, Giuliano xxx (Enzo Crivelli dk. 68 x) Nacer Chadli xx (Kerim Frei dk. 87 ?), Demba Ba xxx, Fredrik Gulbrandsen xx (Deniz Türüç dk. 58 x)
Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Cemali Sertel, Azubuike Okechukwu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Giuliano (dk. 45) (M.Başakşehir), Ponck (dk. 49 K.K.) (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kart: Fredrik Gulbrandsen, İrfan Can (M.Başakşehir), Adem Büyük, Tetteh, Topalli (Yeni Malatyaspor)

( İHA)

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05 Ara 2020 - 19:10 Malatya- Spor

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