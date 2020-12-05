2019 Yılı Hane Harcamaları Belli Oldu

Tüketim harcamaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl içerisinde tüketim harcamaları ile alakalı basına 827 haber yansıdığı tespit edildi. Bunun yanı sıra hayat pahalılığı geçen yıl 4 bin 474 habere konu olurken, bu yıl 2 bin 527 haber ile konuşuldu.
Elde edilen bilgilere göre, 2019 yılı hane harcamaları istatistikleri belli oldu. Haneler, gelir düzeylerine, kültürel alışkanlıklara ve coğrafi duruma bağlı olarak büyük ölçüde farklı tüketim kalıplarına sahip olurken, 2019 yılında tüketim harcamalarının yaklaşık dörtte biri konut, su, elektrik ve yakıtlara ayrıldı. Bunun dışında AB ülkelerinin en çok harcama yaptığı yer yüzde 13,1 ile ulaşım oldu. Sağlık harcamalarına yapılan oran ise yüzde 4,4 olurken, en az bütçe ayrılan alan yüzde 0,9 ile eğitim olarak kayıtlara geçti.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.