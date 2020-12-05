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05 Ara 2020 - 21:00- Gündem

2019 Yılı Hane Harcamaları Belli Oldu

Haneler, gelir düzeylerine, kültürel alışkanlıklara ve coğrafi duruma bağlı olarak büyük ölçüde farklı tüketim kalıplarına sahip olurken, 2019 yılında tüketim harcamalarının yaklaşık dörtte biri konut, su, elektrik ve yakıtlara ayrıldı.
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Tüketim harcamaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl içerisinde tüketim harcamaları ile alakalı basına 827 haber yansıdığı tespit edildi. Bunun yanı sıra hayat pahalılığı geçen yıl 4 bin 474 habere konu olurken, bu yıl 2 bin 527 haber ile konuşuldu.
Elde edilen bilgilere göre, 2019 yılı hane harcamaları istatistikleri belli oldu. Haneler, gelir düzeylerine, kültürel alışkanlıklara ve coğrafi duruma bağlı olarak büyük ölçüde farklı tüketim kalıplarına sahip olurken, 2019 yılında tüketim harcamalarının yaklaşık dörtte biri konut, su, elektrik ve yakıtlara ayrıldı. Bunun dışında AB ülkelerinin en çok harcama yaptığı yer yüzde 13,1 ile ulaşım oldu. Sağlık harcamalarına yapılan oran ise yüzde 4,4 olurken, en az bütçe ayrılan alan yüzde 0,9 ile eğitim olarak kayıtlara geçti.

( İHA)

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05 Ara 2020 - 21:00 Malatya- Gündem

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