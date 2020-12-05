Basın Tribününe İsimleri Verildi

Malatya Stadyumu’nda gerçekleştirilen organizasyona Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sportif direktör Ali Ravcı, kulüp müdürü Selçuk Günaydın başta olmak üzere Akif Çelik’in oğlu Tayyip Çelik, Şenol Yalvaç’ın yakını gazeteci Bülent Yalvaç ve spor camiasından isimler katıldı. Gerçekleşen programda konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek,
Artık stadımızın basın tribününün adı Akif Çelik ve Şenol Yalvaç Basın Tribünü olarak geçecek. Her iki basın emektarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum.
dedi.
“İYİ BİR MALATYALIYDI”
Malatya’nın önemli iki değerini kayıp ettiğini kaydeden Gevrek,
Akif kardeşimizin çocukları bizim çocuklarımızdır. Kendisini çok yakından tanıyordum. Çok sevdiğim bir abimizdi. İyi bir Malatyasporluydu. İyi bir Malatyalıydı. İyi bir Müslümandı Allah kendisinden razı olsun. Şenol abimizle çok fazla mesaimiz olmadı ama Malatya basınına büyük emekler vermiş bir isimdi. Onların isimlerini Malatya Stadyumu’nda yaşatarak bir nebze de olsa acımızı hafifleteceğimizi düşünüyorum. Bu vesileyle geçmişte hayatlarını kayıp eden basın emekçilerine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.
diye konuştu.
Merhum Şenol Yalvaç’ın kuzeni gazeteci Bülent Yalvaç ise,
Gerek Akif Çelik gerekse Şenol Yalvaç Malatyaspor konusunda önemli değerlendirmeleri olan kardeşlerimizdi. Akif’i de bir akrabam kardeşim gibi çok severdim. Şenol zaten çocukluğumuzdan itibaren birlikte yaşadığım birlikte her şeyi paylaştığım bir isimdi. Onların acıları hala yüreğimizde Yeni Malatyaspor’un bu jesti bizleri duygulandırdı. Malatyaspor, Malatya’da sevginin ve dostluğun mayasıdır. Buna paralel bir yaklaşım bizleri çok mutlu etti. Bu isimlerin burada hatırlanacak olması bizler için çok önemli. Bu düşünceli yaklaşımlarından dolayı Yeni Malatyaspor yönetimine çok teşekkür ediyorum
ifadelerini kullandı.
Akif Çelik’in oğlu Tayyip Çelik, Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimine anlamlı düşüncelerinden dolayı teşekkür ederek
Babamın Malatya futboluna bugüne kadar çok katkısı oldu. İsminin Malatya Stadyumu basın tribününde yer alacak olması bizleri mutlu etti.
dedi. Gazeteci Şenol Yalvaç 7 Kasım’da uzun süredir böbrek ve şeker rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, Akif Çelik ise yakalandığı Covid-19 virüsü nedeniyle 30 Kasım’da hayatını kaybetmişti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.