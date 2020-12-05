Belediyeden Örnek Davranış

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyespor'un kadın ve erkek basketbol takımlarına malzeme desteğinde bulundu. Bağlar Belediyesi kapalı spor salonunda gerçekleşen törende sporcularla yakından ilgilenerek sohbet eden ve başarılı olacaklarına olan inancını dile getiren Beyoğlu, Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Ferit Tutşi ile birlikte malzeme dağıtımında bulundu. Beyoğlu, daha sonra sporcuların gerçekleştirdiği idmanı izleyerek alkışlarla moral verdi. Spora ve sporcuya her türlü desteği sağlayıp imkan yaratmaya devam edeceklerini ifade eden Beyoğlu, sporun taşıdığı öneme dikkat çekti.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.