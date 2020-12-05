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05 Ara 2020 - 19:00- Spor

Belediyeden Örnek Davranış

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kadın ve erkek basketbol takımlarına malzeme desteğinde bulundu.
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AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyespor'un kadın ve erkek basketbol takımlarına malzeme desteğinde bulundu. Bağlar Belediyesi kapalı spor salonunda gerçekleşen törende sporcularla yakından ilgilenerek sohbet eden ve başarılı olacaklarına olan inancını dile getiren Beyoğlu, Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Ferit Tutşi ile birlikte malzeme dağıtımında bulundu. Beyoğlu, daha sonra sporcuların gerçekleştirdiği idmanı izleyerek alkışlarla moral verdi. Spora ve sporcuya her türlü desteği sağlayıp imkan yaratmaya devam edeceklerini ifade eden Beyoğlu, sporun taşıdığı öneme dikkat çekti.

( İHA)

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05 Ara 2020 - 19:00 Malatya- Spor

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