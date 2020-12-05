Busabah Malatya Busabah Malatya
05 Ara 2020 - 12:28- Yaşam G: 05 Ara 2020 - 12:37

Fuzuli Caddesi’ndeki Depremzedelerin Sıkıntıları Çözülüyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fuzuli Caddesi’nde 24 Ocak depreminde evleri ve iş yerleri ağır hasar gören Saray Apartmanı sakinleri ile bir araya gelerek, yaşadıkları sıkıntının çözüldüğünü belirtti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte 24 Ocak depremi sonrası ağır hasar gören Fuzuli Caddesinde ki 25 mesken ve 24 iş yerinin bulunduğu Saray Apartmanı sakinleri ile buluştu. Toplam 49 bağımsız bölümün bulunduğu Saray Apartmanı sakinlerinin yaşadıkları sorunu çözüme kavuşturan Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, yapılan çalışmalar neticesinde projeye uygun olarak yapılmasına onay verildiğinin altını çizdi.

"SORUNUMUZ IŞIK HIZIYLA ÇÖZÜLDÜ”

Milletvekili Çalık ve Başkan Güder’in sorunu ışık hızıyla çözdüğünü aktaran Saray Mahallesi Muhtarı Aydın Aksoy,

Burada hak sahipliği ile ilgili eksik bir çalışma vardı. Bizler de dilekçe topladık ve bu dilekçelerle Öznur Çalık vekilimize ve Osman Güder başkanımıza ilettikten sonra ışık hızıyla sorunlar çözülmeye başladı. Mahallem adına ben vekilimize ve başkanımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede eski komşularımızla yeniden komşuluk etmeye devam edeceğiz.

şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETİNİ ÖNLEDİK”

Battalgazi Belediyesi olarak yükümlülüklerini yerine getirdiklerini kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Fuzuli Caddesi’nde yıkılan Saray Apartmanının olduğu yerdeyiz. 24 Ocak depremiyle yıkılan evlerimiz için hükümetimiz, vekillerimiz ve bizler çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Yaklaşık 20 gün önce muhtarımızın dilekçelerle belediyemize başvurması üzerine Fuzuli Caddemizdeki Saray Apartmanıyla alakalı olarak vekilimiz ile bir toplantı yapmıştık. Yıkılan apartmanların yerine yapılabilecek olanların yerinde yapılması noktasında TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD ile yaptığımız görüşmelerde bir an önce bura ile alakalı çalışmanın yapılması için belediye olarak da gerekli yükümlülükleri yerine getirdik. Vatandaşlarımızın mağduriyetini önledik. Yaptığımız çalışmaları bakanlığımıza gönderdik. Vekilimizde işin hızlanması noktasında bir takım görüşmeler yaptılar. İnşallah kısa sürede buradaki teknik sorunlar giderilip bir an önce apartmanın yerinde eskisine uygun bir şekilde yapılacak.

dedi.

"BİR TEK VATANDAŞIMIZI BİLE MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”

Konunun yakın takibinde olduklarını aktaran AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık,

24 Ocak depremi dolayısıyla Fuzuli Caddesi’ndeki bir apartmanımız 25 ev ve 24 tane de iş yerinin zarar görmesinin ardından yıkım çalışmaları yapıldı ve burada yapılan bir aksama işin uzamasına neden olmuştu. Vatandaşlarımızın özellikle hak sahipliği konusunda başvuruda bulunmamasından kaynaklı süreç sekteye uğramış vaziyetteydi. Battalgazi Belediye Başkanımız ve ekibiyle birlikte TOKİ, AFAD, Çevre ve Şehircilik hep birlikte geçen hafta yaptığımız çalışmanın neticesinde İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlümüz ve TOKİ Başkanımız ile görüşmelerimizi yaptık. Saray apartmanımızda yaşayan vatandaşlarımızın yıkılan evlerinin yerine yapılabilme ihtimali varsa bunun çalışmalarının yapılmasını arzu ettik. Şuan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz buradaki apartmanın yerinde yapılabilmesi için çalışmalarını başlatmış vaziyette. AFAD Başkanımız ve İçişleri Bakanlığımız hak sahipliği çalışmalarını tamamladı. Şimdi itiraz süreçlerimiz var. Yerinde yapılması içinde eski projesi Battalgazi Belediyemiz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi. Son olarak dün yaptığımız görüşmeler neticesinde Saray Apartmanı’nın yerinde yapılması için hak sahibi olan depremzede vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlar üzerinden, hak sahibi olmayan vatandaşlarımız için de en az onlara yakın fiyatlarla hem evlerini hem de iş yerlerini vermek için çalışmalarımızı başlatmış vaziyetteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir tek vatandaşımızın dahi mağdur edilmemesi için üstümüze düşeni sonuna kadar yapacağız ve beraber takip edeceğiz. Bütün mahalle ve apartman sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Battalgazi Belediyesi’ne ve ekiplerine de çok teşekkür ediyorum.

diye konuştu.

( İHA)

# malatya, malatya haber, ak parti, MKYK, millevekili, Öznur Çalık, battalgazi belediyesi, osman güder, fuzuli caddesi, Saray mahallesi, deprem, toki, afad, Çevre ve Şehircilik bakanlığı, belediye, genel, İHA, çok, Belediyesi, Başkanı, Başkan

05 Ara 2020 - 12:28 Malatya/ Battalgazi- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Kasımda Fiyatı En Fazla Artan Ürün Domates Oldu mask
Kasımda Fiyatı En Fazla Artan Ürün Domates Oldu
Maski Su Borcu Yapılandırmasını Evlerde Yapıyor mask
Maski Su Borcu Yapılandırmasını Evlerde Yapıyor
Macera Parkı ve Sosyal Tesislerde Çalışmalar Devam Ediyor mask
Macera Parkı ve Sosyal Tesislerde Çalışmalar Devam Ediyor
4 BARAJ SOS VERİYOR mask
4 BARAJ SOS VERİYOR
Polisten Kan Kampanyasına Destek mask
Polisten Kan Kampanyasına Destek
Osman Güder, Özel Gereksinimli Bireyleri Ziyaret Etti mask
Osman Güder, Özel Gereksinimli Bireyleri Ziyaret Etti
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya'da Silahlı Saldırı! mask
Malatya'da Silahlı Saldırı!
Deprem Sabah Yakaladı mask
Deprem Sabah Yakaladı
Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti mask
Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK! mask
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK!
OKUL İHALELERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI mask
OKUL İHALELERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME mask
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME

GALERİ

Engelsizlere Empati Parkuru mask
Engelsizlere Empati Parkuru
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Yine Tarihi Eser Kaçakçılığı mask
Yine Tarihi Eser Kaçakçılığı
47 Yaşında Kadın Evinde Ölü Bulundu mask
47 Yaşında Kadın Evinde Ölü Bulundu
Battalgazi Belediyesi’nden Personeline Sözleşme Müjdesi! mask
Battalgazi Belediyesi’nden Personeline Sözleşme Müjdesi!
Yine Unutkanlar Yine Şüpheli Çanta Paniği mask
Yine Unutkanlar Yine Şüpheli Çanta Paniği
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL