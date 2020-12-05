Busabah Malatya Busabah Malatya
05 Ara 2020 - 13:00- Spor G: 05 Ara 2020 - 11:21

Büyükşehir’in rakibi Kızıltepe

Sezona Efeler Ligi parolasıyla başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, Play Off yolunda bir engeli daha aşmak için parkeye çıkacak. Koronavirüs vakalarının ardından hızlı şekilde süreçten güçlenerek çıkan turuncu yeşilliler yarın sahasında Mardin ekibi Yeni Kızıltepe Spor’u konuk edecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi B Grubu 9. Hafta programında Yeni Kızıltepe Spor ile karşılaşacak olan Turuncu yeşilliler hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde Play Off’a kalma mücadelesi veren Malatya ekibi yarın saat 14.00’de Merkez Spor Salonu’nda Mardin ekibi Yeni Kızıltepe Spor’a karşı parkede kritik bir randevuya çıkacak.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı Antrenörü Muhammed Çatar takımla ilgili yaptığı değerlendirmede Pazar günü oynayacakları karşılaşmaya sıkı şekilde hazırlandıklarını söyledi. Çatar,

Geçtiğimiz hafta Şırnak’ta lider Cizre Belediyespor’a karşı oynadığımızda maçta istemediğimiz bir sonuçla kayıp etmemize rağmen çıktığımız erteleme maçında kazanmasını bildik. Sporcularımız Play Off yolunda emin adımlarla gidiyor. Takım içerisinde sakat ve eksik oyuncumuz bulunmuyor. Pazar günü evimizde Yeni Kızıltepe Spor ile zor bir müsabakaya çıkacağız. Play Off için önemli bir karşılaşma olacak. Hemen ardından yine erteleme maçımız olacak. 9 Aralık Çarşamba günü sahamızda Bitlis ekibi TÜRŞAD’ı konuk edeceğiz. Liderle aramızdaki puan farkı kapanmayacak bir sayı değil. Sporcularımıza güveniyoruz. Şehrimizin desteğiyle inşallah bu sezon hedeflediğimiz Efeler Ligi’ne adımızı yazdırmayı başaracağız.

diye konuştu.

# malatya büyükşehir belediyesi, Voleybol Takımı, Rakip, Yeni Kızıltepe Spor, malatya, spor, Önemli, Belediyesi, pazar, takım

05 Ara 2020 - 13:00 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Emekçilerinin Adı Yeni Malatya Stadı'nda Yaşayacak mask
Emekçilerinin Adı Yeni Malatya Stadı'nda Yaşayacak
Yeni Malatyaspor’da İkinci İstifa! mask
Yeni Malatyaspor’da İkinci İstifa!
KAPLAN'IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU mask
KAPLAN'IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
“GOL OLACAĞINI HİSSETTİM” mask
“GOL OLACAĞINI HİSSETTİM”
Yeşilyurt 3 Golle Kazandı mask
Yeşilyurt 3 Golle Kazandı
Malatyalı Tenisçilerden Büyük Başarı mask
Malatyalı Tenisçilerden Büyük Başarı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya'da Silahlı Saldırı! mask
Malatya'da Silahlı Saldırı!
Deprem Sabah Yakaladı mask
Deprem Sabah Yakaladı
Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti mask
Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK! mask
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK!
OKUL İHALELERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI mask
OKUL İHALELERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME mask
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME

GALERİ

Engelsizlere Empati Parkuru mask
Engelsizlere Empati Parkuru
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Yine Tarihi Eser Kaçakçılığı mask
Yine Tarihi Eser Kaçakçılığı
47 Yaşında Kadın Evinde Ölü Bulundu mask
47 Yaşında Kadın Evinde Ölü Bulundu
Battalgazi Belediyesi’nden Personeline Sözleşme Müjdesi! mask
Battalgazi Belediyesi’nden Personeline Sözleşme Müjdesi!
Yine Unutkanlar Yine Şüpheli Çanta Paniği mask
Yine Unutkanlar Yine Şüpheli Çanta Paniği
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL