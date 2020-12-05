Büyükşehir’in rakibi Kızıltepe

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi B Grubu 9. Hafta programında Yeni Kızıltepe Spor ile karşılaşacak olan Turuncu yeşilliler hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde Play Off’a kalma mücadelesi veren Malatya ekibi yarın saat 14.00’de Merkez Spor Salonu’nda Mardin ekibi Yeni Kızıltepe Spor’a karşı parkede kritik bir randevuya çıkacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı Antrenörü Muhammed Çatar takımla ilgili yaptığı değerlendirmede Pazar günü oynayacakları karşılaşmaya sıkı şekilde hazırlandıklarını söyledi. Çatar,

Geçtiğimiz hafta Şırnak’ta lider Cizre Belediyespor’a karşı oynadığımızda maçta istemediğimiz bir sonuçla kayıp etmemize rağmen çıktığımız erteleme maçında kazanmasını bildik. Sporcularımız Play Off yolunda emin adımlarla gidiyor. Takım içerisinde sakat ve eksik oyuncumuz bulunmuyor. Pazar günü evimizde Yeni Kızıltepe Spor ile zor bir müsabakaya çıkacağız. Play Off için önemli bir karşılaşma olacak. Hemen ardından yine erteleme maçımız olacak. 9 Aralık Çarşamba günü sahamızda Bitlis ekibi TÜRŞAD’ı konuk edeceğiz. Liderle aramızdaki puan farkı kapanmayacak bir sayı değil. Sporcularımıza güveniyoruz. Şehrimizin desteğiyle inşallah bu sezon hedeflediğimiz Efeler Ligi’ne adımızı yazdırmayı başaracağız.

diye konuştu.