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05 Ara 2020 - 12:30- Yaşam

Vakaların Yüzde 35 Arttığı Malatya’da Sessizlik Hakim

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın da dün son bir haftada vakaların yüzde 35 arttığını açıkladığı Malatya’da dün akşam itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında her gün binlerce kişinin gezdiği İnönü Caddesi, Soykan Parkı gibi meydanlar da sessizlik hakim oldu.
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İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sessizliğin hakim olduğu kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği meydan ve caddeler adeta sessizliğe gömüldü.
Kısıtlamadan muaf kişilerin sadece dışarıda bulunduğu Malatya’da polis ekipleri de denetim yaparak sokakta olan kişilerin izin belgelerini inceledi.

( İHA)

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05 Ara 2020 - 12:30 Malatya- Yaşam

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