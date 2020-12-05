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05 Ara 2020 - 12:00- Sağlık G: 05 Ara 2020 - 12:04

Nefes Darlığını Arttırıyor

Solunum problemi yaşayan birçok hasta grubu nefes darlığı nedeniyle az hareket ediyor. Az hareket etmenin nefes darlığını daha da artırdığına dikkat çeken uzmanlar, solunum rehabilitasyonu programı ile hastalarda solunum problemlerinden kaynaklanan yakınmaların önlenerek sağlığa bağlı yaşam kalitesinin en uygun düzeye getirilmeye çalışıldığını belirtiyor.

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Uzmanlar, Covid-19 sonrası nefes darlığı ve yorgunluk şikayetleri olan hastaların da solunum rehabilitasyonu programlarına dahil edildiğini, pandemi sürecinde solunum rehabilitasyonuna talebin arttığını söylüyor.
Fizyoterapist Filiz Eyüboğlu, Covid- 19 enfeksiyonu sonrası nefes darlığı ve yorgunluk şikayeti olan hastalara da uygulanan solunum rehabilitasyonu tedavisi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

KRONİK AKCİĞER HASTALARINA UYGULANIYOR

Fizyoterapist Filiz Eyüboğlu, solunum rehabilitasyonu tedavisini şöyle tanımladı:

Günümüzde solunum yani pulmoner rehabilitasyon, kronik akciğer hastalarına uygulanan, standart tıbbi tedavinin etkinliğini artırmanın yanı sıra fonksiyonel düzeyi ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı da geliştiren bir programdır. Hastaya özel egzersiz eğitimi ile birlikte, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Solunum rehabilitasyonu, kronik solunum hastalıkları tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul ediliyor. Ayrıca hedeflerinden biri de elde edilen kazanımların kalıcı olmasını sağlamaktır.


NEFES  DARLIĞINI AZALTMAK ÖNEMLİ

Özellikle uzun süreli hastane yatışlarının mevcut kronik hastalıklar ile birlikte kas güçsüzlüğüne neden olabildiğine dikkat çeken Eyüboğlu,

Covid-19 tanısı ile hastaneye yatışı olan bireylerin çoğunun kardiyovasküler ve diyabet gibi ek hastalıkları bulunuyor. Hastalığın kötü yan etkileri, nefes darlığı ve uzun süreli hareketsizlik sonucunda ortaya çıkabilecek kas güçsüzlüklerini önlemek için erken dönemde hatta yoğun bakım sürecinde hastaların rehabilitasyon programına alınmaları gerekebiliyor. Taburcu olduktan sonra özellikle devam eden nefes darlığı ve yorgunluk da varsa kişiler daha az hareket etme eğiliminde olabiliyor. Bu süreçte hastaların fiziksel aktivitelerini arttırmaları yönünde teşvik edilmeleri büyük önem taşıyor. Ağır egzersizleri bu dönemde önermiyoruz. Kişiye özgü hazırlanmış düşük veya orta şiddetli egzersiz programlar ile fonksiyonel kapasiteyi korumaya ve arttırmaya çalışıyoruz. Buradaki amaç nefes darlığını azaltmak, fiziksel gücü iyileştirmek ve kişinin bağımsız bir şekilde günlük yaşam aktivitelerini yapmasını sağlamaktır. Yine bu dönemde bulaş riski yüksek olan hastalar için elektronik ortamlarkullanılarak hastalar rehabilitasyon programlarına dahil edilebiliyor.

dedi.

AZ HAREKET NEFES DARLIĞINI ARTIRIYOR

Solunum problemi yaşayan çoğu hasta grubunun nefes darlığı nedeni ile az hareket ettiğine işaret eden Eyüboğlu,

Az hareket etmek nefes darlığını daha fazla artırıyor ve hastalar kısır döngü içine giriyor. Solunum rehabilitasyonu, bu hastalarda solunum problemlerinden kaynaklanan yakınmaların önlenmesi ve azaltılması, egzersiz ve fonksiyonel kapasitenin arttırılması, nefes darlığı ile baş etmeyi sağlarken kişinin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlaşmasına da katkıda bulunuyor. Günlük fonksiyonların ve sağlığa bağlı yaşam kalitesinin en uygun düzeye getirilmesi amaçlanıyor.

ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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05 Ara 2020 - 12:00 Malatya- Sağlık

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