05 Ara 2020 - 12:00- Sağlık

Nefes Darlığını Arttırıyor

Solunum problemi yaşayan birçok hasta grubu nefes darlığı nedeniyle az hareket ediyor. Az hareket etmenin nefes darlığını daha da artırdığına dikkat çeken uzmanlar, solunum rehabilitasyonu programı ile hastalarda solunum problemlerinden kaynaklanan yakınmaların önlenerek sağlığa bağlı yaşam kalitesinin en uygun düzeye getirilmeye çalışıldığını belirtiyor.