Gözler Hamzaoğlu’nda!

Ligde geçen haftayı 1 puanla kapatan Sarı kırmızılılar, zirve mücadelesi veren Başakşehir’i konuk edecek. Malatya Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak müsabaka da Cüney Çakır ( İstanbul-Üst Klasman Hakemi), Bahattin Duran (İstanbul-Üst Klasman Yardımcı Hakemi), Tarık Ongun (İstanbul-Üst Klasman Yardımcı Hakemi) görev yapacak. Çağdaş Altay ise dördüncü hakem (İstanbul-Üst Klasman Hakemi). Sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Yeni Malatyaspor, Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’e 4-3 mağlup olan Başakşehir’i yenerek evine eli boş göndermek istiyor. Sarı kırmızılılarda kadro dışı bırakılan Cueva'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukoki de bugün ki maçta forma giyemeyecek. Korona virüs testleri pozitif çıkan ve karantina sürelerinin ardından takımla birlikte antrenmanlara başlayan Zeki Yavru ve Olcay Şahan’ın ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Son lig maçında Gaziantep FK karşısında elmacık kemiği kırılan kaleci Abdulsamed Dumlu’nun tedavisinin sürdüğü ve karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.