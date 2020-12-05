Ligde geçen haftayı 1 puanla kapatan Sarı kırmızılılar, zirve mücadelesi veren Başakşehir’i konuk edecek. Malatya Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak müsabaka da Cüney Çakır ( İstanbul-Üst Klasman Hakemi), Bahattin Duran (İstanbul-Üst Klasman Yardımcı Hakemi), Tarık Ongun (İstanbul-Üst Klasman Yardımcı Hakemi) görev yapacak. Çağdaş Altay ise dördüncü hakem (İstanbul-Üst Klasman Hakemi). Sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Yeni Malatyaspor, Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’e 4-3 mağlup olan Başakşehir’i yenerek evine eli boş göndermek istiyor. Sarı kırmızılılarda kadro dışı bırakılan Cueva'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukoki de bugün ki maçta forma giyemeyecek. Korona virüs testleri pozitif çıkan ve karantina sürelerinin ardından takımla birlikte antrenmanlara başlayan Zeki Yavru ve Olcay Şahan’ın ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Son lig maçında Gaziantep FK karşısında elmacık kemiği kırılan kaleci Abdulsamed Dumlu’nun tedavisinin sürdüğü ve karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.
05 Ara 2020 - 11:30- Spor Güncelleme: 05 Ara 2020 - 11:32
Gözler Hamzaoğlu’nda!
Temsilcimiz Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 11. Haftasında bugün saat 16.00’da Başakşehir ile karşılaşacak. Geçen hafta Gaziantep FK maçında sahaya tartışmalı onbir süren teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun İstanbul ekibi karşısında bu kez ilk yarıya hangi kadroyla başlayacağı merakla beklenirken sakatlıkları süren Abdulsamed ve Lukoki zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.