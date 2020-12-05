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05 Ara 2020 - 10:40- Siyaset G: 05 Ara 2020 - 12:03

Şahin, Sahip Çıktı; Gürkan, ‘Mış’ Gibi Yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı işyerleri kapanan esnafa bir müjde vererek, pandemi bitene kadar bin 500 TL maddi yardım yapacaklarını duyurdu. Malatyalı esnaf temsilcileri de bu takdir toplayan uygulamanın Malatya’ya örnek olması istenmişti. Ancak,

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Malatya Büyükşehir Belediyesi esnafa yönelik açıkladığı pakette esnafa sahip çıkmadı, sadece sahip çıkıyormuş gibi yaptı. Hem Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hem de Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin esnafa yönelik pandemi paketlerini sizler için araştırdık.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin açıkladığı paket kıyaslandığında Malatya Büyükşehir Belediyesinin pandemi desteği sağlamadığını görmek net bir şekilde mümkün.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,

Kapanan kiracılarımızın hiçbirinin pandemi bitene kadar kiralarını alamama kararı aldık

diyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ise,

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan taşınmazlarda, mevcut kiracı konumda olan esnaflardan açık olmadıkları dönemde kira talep edilmeyecek” diyor. Bu durumda Gaziantep’te samimiyet ve yardım kokuyor. Malatya Büyükşehir Belediyesinde de “Gaziantep yaptı bizde bir şey yapmazsak eleştiri toplarız ‘mış’ gibi yapalım

mantığını net bir şekilde görmek mümkün.
Paketin devamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,

Kapanan işyerlerinde çalışan ve işyeri sahiplerinin su faturalarında yüzde 50 indirim yaptık

diyor, Malatya Büyükşehir Belediyesi ise alacaklarından vazgeçmiyor,

Belediye’nin kiracısı konumunda olan ve bu dönemde kapanan iş yerlerinin su faturaları ertelenecek

deniyor. Yani ortada, yardım, destek, indirim yok. Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘Mış’ gibi yapmaya devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kiracısı olan esnaf umduğunu bulamadı. Birçok esnaf, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanını takdir ederken, pandemi bitene kadar esnafa bin 500 TL destek veren Fatma Şahin’e övgüler yağdırdı. Dikkat, Gaziantep,

‘zaman şartı koymuyor pandemi bitene kadar’

diyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi

‘kapalı kaldıkları süre boyunca’

diyor.
İşte Gaziantep ve Malatya Büyükşehir belediyelerinin esnaf için açıkladıkları pandemi paketleri:


GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ESNAF PAKETİ

-Büyükşehir Belediyesi olarak kapanan kiracılarımızın hiçbirinin pandemi bitene kadar kiralarını alamama kararı aldık.
-Kapanan işyerlerinin de de çalışan ve işyeri sahiplerinin su faturalarında yüzde 50 indirim yaptık.
-İş yerleri sahiplerine sosyal destek kapsamında, her kapanan işyerine bin 500 Türk lirası vermeye karar verdik

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ESNAF PAKETİ

-Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan taşınmazlarda, mevcut kiracı konumda olan esnaflardan açık olmadıkları dönemde kira talep edilmeyecek.
-Sosyal Daire Başkanlığı’nın tespitleri ile belirlenen yardıma muhtaç 10 bin aileye; yiyecek, giyecek, gıda, yakacak yardımı devam edecek.
-Esenlik tarafından pandemi döneminde 5 bin 600 gıda paketi dağıtımı gerçekleştirilmişti. İhtiyaç sahiplerine gıda paketi yardımı devam edecek.
-Belediye’nin kiracısı konumunda olan ve bu dönemde kapanan iş yerlerinin su faturaları ertelenecek.
- MEGSAŞ tarafından ihtiyaç sahiplerine günlük 6 bin 500 adet ekmek yardımı yapılacak.
Gerçek şu ki, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin açıkladığı esnafa yönelik “Pandemi Paketi” Malatya Büyükşehir Belediyesine örnek olmamış. Sadece onlar yaptı, biz de ‘mış’ gibi yapalım mantığı ile hareket edildiği iki paket kıyasladığında ortaya çıkıyor.

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05 Ara 2020 - 10:40 Malatya- Siyaset

Muhabir Sinem Hatun Davut

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