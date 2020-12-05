200 Bin TL'lik Hırsızlık

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 200 bin TL değerindeki tespih hırsızlığı olayı polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda güvenlik kamerası kayıtları izlenerek çözüldü.

Olay, Akçadağ ilçe Merkezi Yarbay Songül Yakut Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ç.Ö.'ye ait olan iş yerine gecenin ilerleyen saatlerinde gelen şüpheli üst katta bulunan balkonun camında girdiği iş yerinde önceden gözüne kestirdiği 80 adet yaklaşık 200 bin TL değerinde olan tespih koleksiyonunu çalarak uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Ç.Ö. tespihlerin yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili olarak çalışma başlatan Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızın yakalanması çevredeki bina ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızlık şüphelisinin M.G. olduğunu tespit eden ekipler şahsı evinde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden M.G. çaldığı tespihleri Kasımusağı Mahallesi -Kürecik radarı mevkiinde kayalar arasına sakladığını ifade etmesi üzerine bölgeye giden ekipler çalıntı tespihleri belirtilen noktada bularak muhafaza altına aldı.

M.G.'nin Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.