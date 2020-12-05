Busabah Malatya Busabah Malatya
05 Ara 2020 - 10:24- Eğitim G: 05 Ara 2020 - 10:34

MEB'den Öğretmenlere Siber Saldırılara Karşı Uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin EBA canlı harici derslerde siber saldırılardan korunmaları için uyarılarda bulundu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim faaliyetlerinin EBA TV Kanalları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İnternet Platformu ve EBA Canlı Ders Sistemi aracılığıyla yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, öğrencilerin kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliği, uzaktan eğitim için özel olarak geliştirilmiş olup kısa zamanda devreye alındığı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

Okul öncesi eğitimden 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinin haftalık ders saatlerinin tamamını uzaktan eğitim ile yapması ve öğrenme eksikliği oluşmaması amacıyla harici canlı ders özelliği de ayrıca yayına alınmıştır. Harici canlı dersler esnasında kamuoyuna da yansıyan siber saldırılara maruz kalınmaması için öğretmenlerimizin dikkate alması gereken hususları, yeniden hatırlatmak isteriz.


Bakanlıktan öğretmenlere canlı derslerde öğretmenlere hatırlatmalar ise şu şekilde sıralandı:

Her ders için yeni ID ve şifre belirleyerek EBA'ya bu bilgileri girmeleri. Ders oluştururken 'Bekleme Odası (Waiting Room)' özelliğini aktive etmeleri. Derse başlarken öğrencilerin isimlerini değiştirebilme seçeneklerini kapatmaları gibi basit kontrollerle benzer siber saldırılar engellenebilecektir. Öğretmenlerimizin her ders için farklı ID ve şifre kullanmaları, daha önce çeşitli iletişim kanallarından paylaşılmış olan canlı ders bilgilerini geçersiz kılacaktır. Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken ‘bekleme odası' özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir. Ayrıca öğretmenlerimizin, ders başlarken öğrencilerin isim değiştirmelerine olanak sağlayan özelliği devre dışı bırakmaları, böylelikle gerçek kimlikleriyle derse giren öğrencilerin sonradan bu bilgileri değiştirmelerine engel olacaktır. Bu hatırlatmalar, tüm öğretmenlerimizin cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla da iletilmiştir.

( İHA)

# malatya, malatya haber, Malatya Eğitim, eğitim, milli eğitim bakanlığı, MEB, eba, öğretmen, öğrenci, ders, İHA

05 Ara 2020 - 10:24 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
BAKAN SELÇUK'TAN ATAMA DUYURUSU mask
BAKAN SELÇUK'TAN ATAMA DUYURUSU
“Her Gün 2 Buçuk Milyon Canlı Ders Yapıyoruz” mask
“Her Gün 2 Buçuk Milyon Canlı Ders Yapıyoruz”
GÜRKAN, ÖNDER İMAM HATİPLİLER ÖĞRENCİ YURDUNU ZİYARET ETTİ mask
GÜRKAN, ÖNDER İMAM HATİPLİLER ÖĞRENCİ YURDUNU ZİYARET ETTİ
İnönü Üniversitesi Fakülte Mezunlarıyla Toplantı Yaptı mask
İnönü Üniversitesi Fakülte Mezunlarıyla Toplantı Yaptı
Öğretim Elemanı Alınacak mask
Öğretim Elemanı Alınacak
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI mask
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya'da Silahlı Saldırı! mask
Malatya'da Silahlı Saldırı!
Deprem Sabah Yakaladı mask
Deprem Sabah Yakaladı
Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti mask
Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK! mask
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK!
OKUL İHALELERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI mask
OKUL İHALELERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME mask
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME

GALERİ

Engelsizlere Empati Parkuru mask
Engelsizlere Empati Parkuru
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Yine Tarihi Eser Kaçakçılığı mask
Yine Tarihi Eser Kaçakçılığı
47 Yaşında Kadın Evinde Ölü Bulundu mask
47 Yaşında Kadın Evinde Ölü Bulundu
Battalgazi Belediyesi’nden Personeline Sözleşme Müjdesi! mask
Battalgazi Belediyesi’nden Personeline Sözleşme Müjdesi!
Yine Unutkanlar Yine Şüpheli Çanta Paniği mask
Yine Unutkanlar Yine Şüpheli Çanta Paniği
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL