Sürücüler Ceza Almamak İçin Bahane Ürettiler

İnönü Caddesi’nde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede drone uçuran emniyet ekipleri, "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışının yerleşmesi için trafik işareti bulunan yaya geçidinde yavaşlamayan, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüleri tespit etti. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik polislerince kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.
Yayalara yol vermeyen sürücülere trafik polisleri tarafından cezai işlem uygulandı. Kimi sürücü dalgın olduğu için yayayı görmediğini, kimisi ise yayayı fark etmediğini ileri sürdü.
Yaya geçidinde yaya geçerken durmayan bir sürücü,
Cezai işlem uygulandı. Yapacak bir şey yok. Cezayı hak etik. Devletimizin canı sağ olsun. Bundan sonra kurallara uyacağız.
dedi.
Ceza kesilen başka bir sürücü ise çok dalgın olduğu için fark etmediğini iddia etti. Sürücü, bundan sonra daha dikkatli olacağına söz vererek,
Bundan böyle yaya geçidinde yayalara yol vereceğim. İşim acele olduğundan dolayı fark etmedim. Polis tarafından ceza kesildi. Yaya bir anda önüme çıktı. Fark etmedim. Yol verecektim, aniden durmuş olsa idim arakan araba bana çarpacaktı.
ifadelerini kullandı.
( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.