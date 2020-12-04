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04 Ara 2020 - 17:50- Siyaset

Sürücüler Ceza Almamak İçin Bahane Ürettiler

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında denetimler yaparken, hatalı sürücüler ise ceza yazılmaması için bahaneler üretti.
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İnönü Caddesi’nde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede drone uçuran emniyet ekipleri, "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışının yerleşmesi için trafik işareti bulunan yaya geçidinde yavaşlamayan, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüleri tespit etti. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik polislerince kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.
Yayalara yol vermeyen sürücülere trafik polisleri tarafından cezai işlem uygulandı. Kimi sürücü dalgın olduğu için yayayı görmediğini, kimisi ise yayayı fark etmediğini ileri sürdü.
Yaya geçidinde yaya geçerken durmayan bir sürücü,

Cezai işlem uygulandı. Yapacak bir şey yok. Cezayı hak etik. Devletimizin canı sağ olsun. Bundan sonra kurallara uyacağız.

dedi.
Ceza kesilen başka bir sürücü ise çok dalgın olduğu için fark etmediğini iddia etti. Sürücü, bundan sonra daha dikkatli olacağına söz vererek,

Bundan böyle yaya geçidinde yayalara yol vereceğim. İşim acele olduğundan dolayı fark etmedim. Polis tarafından ceza kesildi. Yaya bir anda önüme çıktı. Fark etmedim. Yol verecektim, aniden durmuş olsa idim arakan araba bana çarpacaktı.

ifadelerini kullandı.

( İHA)

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04 Ara 2020 - 17:50 Malatya- Siyaset

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