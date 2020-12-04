04 Ara 2020 - 21:00- Gündem

Peşin veya 6 Taksit Halinde Alınacak

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Pandemi döneminin oluşturduğu zor koşullarda üyelerimize destek olmak amacıyla 31.08.2020 tarihi öncesi döneme ait oda aidat borçlarının tüm gecikme faizleri silinerek sadece anapara ödemesi peşin veya 6 taksit halinde alınacaktır” dedi.