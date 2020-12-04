Busabah Malatya Busabah Malatya
04 Ara 2020 - 20:00- Yaşam

MEGSAŞ Karantina Sürecinde Ekmek Üretecek

 Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MEGSAŞ, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Cumartesi ve Pazar günlerinde halkın mağdur olmaması için üretim ve satış hizmetlerini sürdürecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

MEGSAŞ Genel Müdürü Münür Özpolat,

Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 100 personelimizle çift vardiya şeklinde çalışıyoruz.

dedi.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ekmeğe ulaşım konusunda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden MEGSAŞ Genel Müdürü Münür Özpolat,

Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde de vatandaşlarımızı mağdur etmemek için 100 personelimizle çift vardiya çalışarak Malatya genelinde bulunan 18 ekmek satış büfemizle hizmet vereceğiz. Yayınlanan son genelge ile Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süre zarfında ekmek satış büfelerimiz sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak. Açık olacak ekmek satış büfelerimiz, Çevreyolu, Dörtyol, Battalgazi, Akpınar, Eski Devlet Hastanesi, Kernek, Emeksiz, Toki 1. Etap, Toki 2. Etap, Toki 3. Etap, Beydağı Devlet Hastasesi, Sıtmapınarı, Yeni İlçe Garajı, Doğu Garajı, Eski Belediye Arkası, Tandoğan, Fahri Kayahan Nikah Sarayı ve Fabrika Büfesi kısıtlama süresince hizmet verecektir. Ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkacak olan vatandaşlarımızdan kısıtlama kurallarına riayet ederek ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğini unutmamalarını istiyoruz.

diye konuştu.

( İHA)

# malatya, malatya haber, busabah gazetesİ, megsaŞ, münür özpolat, malatya büyükşehir belediyesi, cumartesi, pazar, yasak saatleri, üretim, ekmek satışı, ekmek fiyatı, İHA, belediye, genel, pandemi, toki, battalgazi

04 Ara 2020 - 20:00 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
4 BARAJ SOS VERİYOR mask
4 BARAJ SOS VERİYOR
Polisten Kan Kampanyasına Destek mask
Polisten Kan Kampanyasına Destek
Osman Güder, Özel Gereksinimli Bireyleri Ziyaret Etti mask
Osman Güder, Özel Gereksinimli Bireyleri Ziyaret Etti
Dumansız Hava Sahası Uygulaması mask
Dumansız Hava Sahası Uygulaması
ENGELLİLER İSTEDİ, BAŞKAN TALİMAT VERDİ mask
ENGELLİLER İSTEDİ, BAŞKAN TALİMAT VERDİ
Malatya'dan Ekonomiye 720 Milyon Katkı! mask
Malatya'dan Ekonomiye 720 Milyon Katkı!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya'da Silahlı Saldırı! mask
Malatya'da Silahlı Saldırı!
Deprem Sabah Yakaladı mask
Deprem Sabah Yakaladı
Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti mask
Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK! mask
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK!
OKUL İHALELERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI mask
OKUL İHALELERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME mask
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME

GALERİ

Engelsizlere Empati Parkuru mask
Engelsizlere Empati Parkuru
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Güder’den Zaif’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Yine Tarihi Eser Kaçakçılığı mask
Yine Tarihi Eser Kaçakçılığı
47 Yaşında Kadın Evinde Ölü Bulundu mask
47 Yaşında Kadın Evinde Ölü Bulundu
Battalgazi Belediyesi’nden Personeline Sözleşme Müjdesi! mask
Battalgazi Belediyesi’nden Personeline Sözleşme Müjdesi!
Yine Unutkanlar Yine Şüpheli Çanta Paniği mask
Yine Unutkanlar Yine Şüpheli Çanta Paniği
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL