04 Ara 2020 - 20:00- Yaşam

MEGSAŞ Karantina Sürecinde Ekmek Üretecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MEGSAŞ, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Cumartesi ve Pazar günlerinde halkın mağdur olmaması için üretim ve satış hizmetlerini sürdürecek.