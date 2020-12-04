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04 Ara 2020 - 18:00- Sağlık

Diş İmplantı Yaptırmak İsteyenler Dikkat!

Dişlerimiz tüm organlarımızı da etkiliyor. Dişlere iyi bakılması ve gereken önemin verilmesi aynı zamanda bu konuda oldukça da hassas olmak çok önemli.

Sinem Hatun Davut
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Diş Hekimi Erhan Bozkurt, diş implantı ile ilgili olarak bazı bilgiler verdi.  Bozkurt, “Günümüzde çok fazla duymaya başladığımız bu tedavi diş eksikliklerini gidermek için doğal dişi taklit ederek yapılan bir tedavi yöntemidir” dedi.

MUAYENE ŞART!

Diş Hekimi Bozkurt,

İmplantlar yaygınlaştıkça birçok marka birçok farklı sistem implant üretmeye başlamış bulunmaktadır” dedi ve hastaların implant yaptırmadan önce öncelikle diş hekimi muayenesinin şart olduğunu vurguladı.

Diş Hekimi Erhan Bozkurt,

Çünkü implant uygulaması multi faktöriyel bir olaydır ve birçok değişkene bağlıdır. Çene kemiğinin kalınlığı, yüksekliği, bireyin sistemik bir hastalığı örneğin şeker hastalığı gibi bir hastalığının olup olmadığı, sigara tüketimi gibi birçok değişkene göre karar verilmektedir. Ayrıca henüz çene gelişimini tamamlamamış bireylerde implant uygulaması oldukça dikkatli ve iyi bir analiz gerektirir. Çoğu zaman çene kemiğinin büyüme ve gelişmesinin tamamlanması beklenir.

ifadelerini kullandı.

KANSER RİSKİ VAR MI?

Peki, implanta kanser riski var mı ? İşte bu soruya yanıt veren Diş Hekimi Erhan Bozkurt :

Ülkemizde birçok marka implant birçok klinikte uygulanmakta. Kanser riski merdiven altı üretim implantlarda, merdiven altı uygulamalarda oluşabilecek bir risktir. Menşei belli olmayan hangi maddeden üretildiği belli olmayan implantlar için geçerli bir durumdur. Gerekli analizleri yapılmış gerekli onayları almış hiçbir implant markasında bu tarz bir risk yoktur. Tıbbi literatürde implantların kansere neden olduğunu gösteren hiç bir bulguya rastlanmamıştır.

şeklinde konuştu.

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04 Ara 2020 - 18:00 Malatya- Sağlık

Muhabir Sinem Hatun Davut

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