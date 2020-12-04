Büyükşehir Hata Yapmadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, ligin 6.haftasında oynaması gerekirken koronavirüs vakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenen maçta Gümüşhane Şiran Spor Salonu’nda Ünsal Group Şiran Akademi ile karşı karşıya geldi. Geçen hafta grup lideri Cizre Belediyespor’a yenilerek zirve yarışında yara alan turuncu yeşilliler Gümüşhane’deki maçta bu kez hata yapmadı. Çekişmeli geçen maçın ilk setini 23-25 kazanan Büyükşehir, ikinci sette rakibinin skoru eşitlemesine engel olamadı ve Şiran Akademi durumu 26-24’lik skorla 1-1’e taşıdı. Heyecanın giderek arttığı maçta Malatya ekibi üçüncü seti 19-25’lik skorla geçerek durumu 2-1’e getirdi. Müsabakanın dördüncü setinde de iki takım karşılıklı sayılar üretirken Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı son seti 25-20’lik skorla geçerek parkeden 3-1 galip ayrıldı. Turuncu yeşilliler aldığı galibiyetle puanını 15’e çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı. Malatya ekibi 6 Aralık Pazar günü saat 14.00’de kendi evinde Yeni Kızıltepe Spor’u konuk edecek.