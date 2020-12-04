“Komisyon Elini Vicdanına Koymalı”

Asgari ücret zammı için kritik görüşmeler bugün başlıyor. Milyonlarca kişiyi doğrudan ve dolaylı etkileyen 2021 asgari ücret zammı görüşmelerinin ilki pandemi sebebiyle online olarak gerçekleşecek. Milyonların merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri öncesi BUSABAH gazetesine bir açıklama Hak-İş Konfederasyonu Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, önemli açıklamalarda bulundu.

3 büyük konfederasyon olduğunu anımsatan Başkan Geleri, fakat geçmişte alınan bir karardan dolayı en çok üyesi bulunan konfederasyon asgari ücret komisyonuna katılma yetkisi nedeniyle 3 konfederasyonun 2’sinin bu toplantıya katılamadığını söyledi.

“BU KANUNDAN DOLAYI BİZ ENGELLENİYORUZ”

Kendilerinin de asgari ücret görüşmelerine katılmak istediklerini belirten Başkan Geleri, Hak-İş’in Türkiye genelinde 700 binin üzerinde üyesi var. Dolayısıyla kanun bize sıkıntılı bir süreci, o kanundaki işçi kesiminin yüzde 50’sini biz temsil ettiğimiz halde bu kanunu bir türlü aşamadık. Komisyonda bizim de, diğer konfederasyonun görüşü alınmıyor. Komisyona girip orada söz hakkımız olmuyor. Hak-İş olarak tabiki Genel Merkez’deki yöneticilerimiz, üst yöneticilerimiz bu konuyla ilgili ciddi basın açıklamaları yapıyorlar, ciddi raporları bakanlıklara sunuyorlar bu ayrı bir şey, ancak gönül isterdi ki, 3 konfederasyonun temsiliyeti bu masada olsun. Maalesef bu kanundan dolayı biz engelleniyoruz, bu masaya oturamıyoruz. Dolayısıyla inşallah bu kanun değişir de bundan sonra 3 konfederasyonun kendi üyelerini temsil edeceği bir oluşum, bir kanunla yeniden düzenlenip bize sunulur” ifadelerine yer verdi.

“ALDIKLARI ASGARİ ÜCRET ZATEN BİZE YETMİYOR”

Ciddi bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Başkan Geleri, şunları kaydetti:

“Komisyon asgari ücrete karar verirken biz işçi kesimi olarak, çalışanlar olarak şunun farkındayız: Ciddi bir süreçten geçiyoruz. Pandeminin, ekonomik sıkıntıların olduğu bir süreçten geçiyoruz ama dolayısıyla işçi arkadaşlarımız, hem mutfaklarına hem doğalgazlarına hem elektriklerine hem öğrencisi, hastası olana doğrudan aldıkları maaşla hayatlarını idame ettikleri için ve dolayısıyla aldıkları asgari ücret zaten bize yetmiyor. Her şeyin pahalandığı bir dönemde, en son istatistiklerde açlık sınırını 2 bin 775 lira olduğunu açıklandı. Düşünün açlık sınırının 2 bin 775 lira olduğu bir yerde asgari ücretimiz şu anda 2 bin 300 lira. Ben şuna eminim, ilgili Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Aile Çalışma Bakanlığı, taraf olarak işçileri temsil eden Konfederasyon ve işveren konfederasyonları bunların hepsini göz önüne alacaktır. Eğer almazlarsa biz açlık sınırının altında bir asgari ücrete mahkûm olacağız. Dolayısıyla insanların hepsinin kendisine göre bakmakla yükümlü olduğu eşleri, çocukları ve babası-annesi var. Herkesin kendi çocuğunun ilerisi için yapmaları gereken planlar var. İnsanları bu planları gerçekleştirebilmeleri için hayat standardının az da olsa en iyi şekilde yakalayabilmeleri için asgari ücretin insan onuruna ve kendilerinin geçim noktasında daha iyi geçinebilecekleri bir noktaya gelmesini ümit ediyoruz. Açlık sınırının 2 bin 775 lira olduğunu bir ülkede, asgari ücretin nasıl zamlanacağını komisyon elini vicdanına koyup ona göre bir karar vermesini bekliyoruz.”

“İŞVERENLERİN DESTEKLEYİCİ ADIMLAR DA ATILMALI”

Asgari ücretin beklenenden fazla olması halinde işçi çıkartmaların olmaması için işvereninde desteklemesi gerektiğini belirten Başkan Geleri, “Hem Çalışma Bakanlığı hem de işçi ve işveren tarafı muhakkak bunlarla ilgili ciddi tedbirler almak zorundalar. Çünkü bir taraftan işçinin daimi kendini idare edebileceği güzel bir rakam açıklamalarıyla beraber, tabiki işverenlerimizi de bu konuda destekleyici bazı adımların atılması lazım. Bunlar, vergi muafiyeti, faizsiz krediler, uzun vadeli krediler gibi işverenlerin de bu konuda desteklenmesi lazım. Bakanlık ve komisyon üyelerinin bunun hesabını, kitabını yapacağına inanıyorum” diye konuştu