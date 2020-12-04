04 Ara 2020 - 10:30- Siyaset

“Hizmet Gelecek Ki Oy Verilsin”

Tohma Mahalle Muhtarı Ali Kaygusuz’un söylemlerine göre mahallesinde birden fazla problem var ve gerekli mercilere müracaat etmesine rağmen bu problemler bir türlü çözüme kavuşmuyor. Tohma Mahallesinde altyapı, yol ve sağlık hizmetinden dolayı yaşanan sıkıntıları dile getiren Kaygusuz, Tohmalı vatandaşların hizmet alamamasından ötürü şikâyetçi olduğu söyledi.