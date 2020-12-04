“Hizmet Gelecek Ki Oy Verilsin”

Mahallesinde yaşanan sorunları BUSABAH gazetesine anlatan Muhtar Ali Kaygusuz,
Biz Tohmalılar olarak 2018’den bu yana bir hizmet görmüyoruz. Önceki dönem Ahmet Çakır varken buralara hizmet geliyordu. Ama şimdi hizmet denen bir şey yok. Yani Büyükşehirden ben değil halk memnun değil durum böyle devam ederse yarın öbür gün ne yüzle gelip bizden oy isteyecekler. Hizmet gelecek ki karşılığında oy verilsin
dedi.
“MASKİ’DE BİR SORUN VAR”
Tohma Mahallesinde yeni bir altyapı sisteminin oluşturulduğunu ancak MASKİ tarafından fosseptik çukurun açılmamasından dolayı mahalle sakinlerinin sorun yaşadığını dile getiren Muhtar Kaygusuz,
Bizim burada yeni mahalle oluştu ve mahallemize hala bir sokak ismi verilmedi. Sonra bu mahallenin altyapısı yapıldı ama gelip fosseptik çukur açılmadı ve buraya fosseptik çukurun yapılması lazım bu sefer yetkililerin yanına gidiyorsunuz, ihale yapıldı gelip yapacağız diyorlar o yaz bu kış ne gelen var ne giden yani MASKİ’de bir sorun var. Çünkü gelip ilgilenmiyorlar MASKİ’ye gidiyoruz, şikâyetlerimizi belirtiyoruz ama gelip bir çalışma yapılmıyor. Mesela bizim burada bir arıtma var, burayı temizlemek için bir tuz getirdiler mayıs ayında ve halen gelip arıtmaya dökmediler. Yani MASKİ’de hayat yok. Şu anda her ev kendi fosseptik çukurunu yapmış, lağım oraya gidiyor ama bizim ciddi anlamda giderlerin bir yerde toplanacağı bir çukura ihtiyacımız var. Vatandaşta bu konudan şikâyetçi kısaca vatandaş Büyükşehirden şikâyetçi hizmet yok.
şeklinde konuştu.
“HİZMET ALAMIYORUZ”
“Biz Tohmalılar olarak 2018’den bu yana bir hizmet görmüyoruz”
kelimelerine yer veren Ali Kaygusuz,
Önceki dönem Ahmet Çakır varken buralara hizmet geliyordu. Ama şimdi hizmet denen bir şey yok. Yani Büyükşehirden ben değil halk memnun değil durum böyle devam ederse yarın öbür gün ne yüzle gelip bizden oy isteyecekler. Hizmet gelecek ki karşılığında oy verilsin. Geçen dönem Ahmet Çakır’ın döneminde dört dörtlük hizmet geliyordu. Ama Ahmet Çakır gideli hizmet yok. Bizim burada Kırkpınar, Göktarla ve Duranlar köyleri var onlarda şikâyetçi ve hiçbir mahallede Büyükşehirden memnun değil yani tek sorunumuz altyapı da değil başka türlüde hizmet alamıyoruz.
ifadelerini kullandı.
“40 KİLOMETRE YOL GİDİYOR…”
Mahallesindeki bir diğer sorununda sağlık ocağında sağlık personelinin olmamasından kaynaklı olduğunu ifade eden Kaygusuz,
Yani bir diğer büyük problemimizde şu buradaki sağlık ocağında bir hemşiremiz vardı. O da tayinini merkeze aldı ve bizim 6 aydan beri bir hemşiremiz yok. Sağlık ocağımız baraka gibi bir yer, yeni sağlık merkezi yapılması için dilekçe verdim ama onu yapmadıkları gibi buraya hala bir hemşire bile gönderemediler. Sonra ben Hakan Kahtalı’ya telefon ettim. Ayrıca Sağlık İl Müdürlüğüne dilekçe verdim. 6 aydan beri kimse sağlık ocağımıza gelmedi. Zaten koronavirüs var. Vatandaş bir grip oluyor, Malatya’ya gitmek zorunda kalıyor veyahut adamın bir yarası var pansuman yapmaya gidecek 40 kilometre yol gidiyor ki merkeze gelip de bir pansuman yaptırabilsin
diye konuştu.
“DAHA DA OY ALAMAZLAR”
Hizmet alamadıklarını ileri süren Kaygusuz,
Bizim burada 400 hane var, bin seçmenimiz var civarda Kırkpınar, Göktarla ve Duranlar köylerindeki vatandaşlarda buradaki sağlık ocağına geliyordu. Buralarda Ak Partiye yüzde 80 oy çıkıyor her dönem demek ki bu oyların karşılığı böyleymiş, bir milletvekilinin yüzünü görmüyoruz gelen yok giden yok. Merkezi bilmem ama kırsalda daha da oy alamazlar. Ama yarın o bürgün oy zamanı olunca gelecekler oy verin diye sonra anlatacaklar biz onu yaptık biz şunu yaptık diye ama bu sefer halk büyük tepki gösterecek bu da olacak çünkü ilgilenmiyorlar.
sözlerini kaydetti.
“BİZE SÖZ VERDİ”
Bulundukları bölgeye Aile Sağlık Merkezi’nin yapılacağına dair Milletvekili Hakan Kahtalı’dan söz aldığını iddia eden Muhtar Ali Kaygusuz,
2019 seçimlerinde de ben Aile Sağlık Merkezi için müracaatta bulunmuştum. O zaman Hakan Kahtalı’da seçim arifesinde köye gelmişti. Köyümüzü ziyarete geldiği zaman halkta toplanmıştı. Halkın yanında kendisine dedim ki Sayın Başkanım, o zaman İl Başkanıydı, milletvekili değildi. Sayın Başkanım, ben mahallem adına Aile Sağlık Merkezi için bir müracaatta bulundum, bizim Tohma, Kırkpınar, Göktarla ve Duranlar mahalle muhtarlarının da imzasıyla dilekçe verdim. Bizim buraya Aile Sağlık Merkezi yapılsın yerimiz müsait dedim bu sefer Hakan Kahtalı yanımızda Sağlık İl Müdürüyle görüştü. Sonra buraya Aile Sağlık Merkezi yapılacak denildi ve bize söz verdi. Şimdi vatandaşta diyor ki bana, milletvekili olmak için bizden oy istedi bizde oy verdik, geldi bizi kandırdı. Hani söz vermişti nerede Aile Sağlık Merkezimiz diyorlar.
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.