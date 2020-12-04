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04 Ara 2020 - 09:59- Spor G: 04 Ara 2020 - 10:04

Yeni Malatyaspor'da Yine Covid-19 Vakası !

Yeni Malatyaspor'da yapılan korona virüs testinde 3 yardımcı antrenörün pozitif çıktığı açıklandı.
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Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan rutin Covid-19 testlerinde üç yardımcı antrenörün test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
Testleri pozitif çıkan yardımcı antrenörlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde karantinaya girdikleri öğrenildi.

( İHA)

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04 Ara 2020 - 09:59 Malatya- Spor

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