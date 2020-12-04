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04 Ara 2020 - 09:25- Gündem G: 04 Ara 2020 - 09:41

“Otopark Ama Dükkan Ruhsatı Aldı”

Malatya’da yapı denetimin tam anlamıyla yapılmadığını belirten ve 1999’dan önce yapılan sağlıksız binaların yıkılması gerektiğine dikkat çeken Yeşilyurt CHP İl Meclis üyesi Günnur Tabel, önemli iddialarda bulundu. Tabel,“İmar affı ile kaçak, kontrolsüz, sağlıksız binalara para yatırana ruhsat verildi. Örneğin; Fahri Kayhan’da zemini otopark olan yer imar affı ile dükkân ruhsatı aldı” dedi.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Malatya’nın deprem anlamında tehlikeli olduğuna her fırsatta dile getiren Tabel, yerel yöneticilerin depremi ciddiye almadığını, depremin sadece deprem olduğu gün konuşulup unutulduğunu ifade etti. BUSABAH gazetesine konuşan Tabel, dikey mimariden vazgeçilmesini ve yerel yöneticiler artık Malatya’da binaları tek tek gerekli kontrol ve işlemlerden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Yerel yöneticilerin depreme karşı yapılması gerekenleri dikkate almadıklarını ileri süren Yeşilyurt CHP İl Meclis Üyesi Günnur Tabel,

Önce binaların envanterinin çıkması lazım, yani samimi değiller. Deprem oluyor, konuşuluyor, şudur budur deniliyor, sonra unutuluyor gidiliyor. Önce binaların envanterinin çıkması lazım. Bunların çoğu elle karılan betonlar, insanlar yapı denetimi seçemiyor. Yerel yönetimler depremin ciddiyetinin ne olduğunu tam olarak farkında değiller. İlk başta binaların envanterleri çıkarılmalı, öncelikle riskli yerlere bir çözüm bulunmalı. Dikey yapılaşmadan vazgeçilmeli şuan 12 kata indi ama o bile çok bence

ifadelerine yer verdi.

1999’DAN ÖNCE YAPILAN BİNALAR DÖNÜŞMELİ

Tabel, 1999 yılından önce yapılan binaların eski yönetmenliğe göre yapıldığını, bunları riskli yapı ilan edilmesi gerektiğini belirterek,

1999 yılından önce yapılan binalar yıkılıp yeniden yapılmalı. İmar affı ile de kaçak, kontrolsüz, sağlıksız binalara para yatırana ruhsat verildi. Örneğin Fahri Kayahan’da zemini otopark olan yere imar affı ile dükkân ruhsatını aldı Belediye, bunu nasıl çözecek? Haksız imar yönetmenliğine uymayan bir işlem bunun gibi ne kadar yer var bilmiyoruz. Vatandaşın beyanı ile yapı kayıt belgesi verilirse bu tür sonuçların çıkması kaçınılmaz

dedi.

“TOKİ HER ŞEYİ KÂĞIT ÜZERİNDE YAPIYOR”

TOKİ’nin iş yapma şekline karşı olduklarını dile getiren Tabel,

TOKİ her şeyi merkezden karar veriyor, inşaata başlıyor. Ben eski Malatya’da meslek yüksekokulunun yanına yapılan yere karşı çıktım. Oraya kendileri karar vermiş, inşaata başlamışlar. Kazı yapılırken orada tarihsel kalıntılar çıktı. Ve Kültür Müdürlüğü geldi. Sonra Bakan geldi. Bakana anlattılar. Bakan oranın bir kısmını iptal etti. İptal etti ama orası sit alanı ilan edilmişti.  Deprem konutlarının öyle bir alanda olması yanlış. Bu önce belediyeden sorulur. Belediyeler ‘neresi uygun, nerenin zeminin uygun’ diye bakar öyle konut yapılır. Çünkü bir defa yapılıyor konutlar. TOKİ her şeyi kâğıt üzerinde yapıyor. Biz TOKİ’nin yapacağı evlere karşı değiliz tabi ki ama bunun bir sisteminin bir düzeninin olması lazım

ifadelerine yer verdi.

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04 Ara 2020 - 09:25 Malatya- Gündem

Muhabir Sinem Hatun Davut

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