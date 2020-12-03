Busabah Malatya Busabah Malatya
03 Ara 2020 - 22:00- Yaşam G: 03 Ara 2020 - 16:29

4 BARAJ SOS VERİYOR

Malatya’da iki barajda su doluluk oranı yükselirken, 4 barajda da doluluk oranı düştü.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Devlet Su İşleri (DSİ)  Malatya 92.Şube Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, 2 Aralık 2019 ile 2 Aralık 2020 tarihlerindeki barajların doluluk oranı, bir yıl önceki durum ile bu yılkı duruma göre artış ve azalış gösterdi.
Çat Barajı’nda doluluk oranı 2 Aralık 2019’da yüzde 23,34 iken, 2 Aralık 2020 tarihinde bu oran yüzde 30,39’a yükseldi.
Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Barajı’nda ise doluluk oranı 2 Aralık 2019’da yüzde 16,17 iken, 2 Aralık 2020 tarihinde de bu oran yüzde 19,30’a yükseldi.
Malatya’daki Çat ve Sultansuyu Barajlarındaki su seviyesi geçen yıla göre yükseldi.
4 baraj SOS veriyor
Diğer yandan, Doğanşehir ilçesindeki Sürgü Baraj Gölü’nde doluluk oranı 2 Aralık 2019’da yüzde 60,05 iken, 2 Aralık 2020 tarihinde bu oran yüzde 39,51’e düştü. Doğanşehir ilçesindeki Polat Barajı da doluluk oranı 2 Aralık 2019’da yüzde 42,96 iken, 2 Aralık 2020 tarihinde bu oran 23,27’ye indi. Yazıhan İlçesindeki Boztepe Barajı ise 2 Aralık 2019’da doluluk oranı yüzde 26,05 iken, 2 Aralık 2020 tarihinde bu oran 23,16’ya indi. Kale ilçesi yolundaki Kapıkaya Barajı da, 2 Aralık 2019’da doluluk oranı yüzde 55,82 iken, 2 Aralık 2020 tarihinde bu oran yüzde 49,10’a düştü.
Sözü edilen barajlarda doluluk oranının düşmesinin yağışların azlığına bağlanırken, yağışların artmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranın da yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

( İHA)

# malatya, malatya haber, devlet su İşleri, baraj doluluk oranı, doğanşehir, Sürgü Barajı, Çat barajı, sultansuyu barajı, polat barajı, İHA

03 Ara 2020 - 22:00 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Osman Güder, Özel Gereksinimli Bireyleri Ziyaret Etti mask
Osman Güder, Özel Gereksinimli Bireyleri Ziyaret Etti
Dumansız Hava Sahası Uygulaması mask
Dumansız Hava Sahası Uygulaması
ENGELLİLER İSTEDİ, BAŞKAN TALİMAT VERDİ mask
ENGELLİLER İSTEDİ, BAŞKAN TALİMAT VERDİ
Yağmur Çiftçileri Güldürdü mask
Yağmur Çiftçileri Güldürdü
İlahiyat Camii 3 Yılda Bitirildi mask
İlahiyat Camii 3 Yılda Bitirildi
Başkan Çınar Kentsel Dönüşüm Bölgesini inceledi mask
Başkan Çınar Kentsel Dönüşüm Bölgesini inceledi
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya'da Silahlı Saldırı! mask
Malatya'da Silahlı Saldırı!
Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti mask
Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti
Deprem Sabah Yakaladı mask
Deprem Sabah Yakaladı
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK! mask
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK!
“Türkiye’nin En Büyük Üreticisiyiz” mask
“Türkiye’nin En Büyük Üreticisiyiz”
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME mask
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME

GALERİ

Yine Tarihi Eser Kaçakçılığı mask
Yine Tarihi Eser Kaçakçılığı
47 Yaşında Kadın Evinde Ölü Bulundu mask
47 Yaşında Kadın Evinde Ölü Bulundu
Battalgazi Belediyesi’nden Personeline Sözleşme Müjdesi! mask
Battalgazi Belediyesi’nden Personeline Sözleşme Müjdesi!
Yine Unutkanlar Yine Şüpheli Çanta Paniği mask
Yine Unutkanlar Yine Şüpheli Çanta Paniği
Malatya Büyükşehir Belediyesi Borçları Yapılandırıyor mask
Malatya Büyükşehir Belediyesi Borçları Yapılandırıyor
“Krediye ulaşmak daha kolay olacak” mask
“Krediye ulaşmak daha kolay olacak”
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL