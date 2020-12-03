Busabah Malatya Busabah Malatya
03 Ara 2020 - 20:00- Gündem G: 03 Ara 2020 - 15:53

Malatya’da Covid-19 Aşısı Uygulanmaya Başladı

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Çin'den getirilen aşının gönüllü vatandaşlar üzerindeki denemeleri Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde de başladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeni tip korona virüsle ( Covid-19) mücadele kapsamında Çin'den getirilen aşının gönüllü vatandaşlar üzerindeki denemeleri Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde de başladı.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İl Araştırma Sorumlusu Prof. Dr. Yaşar Bayındır, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Malatya’da da Covid-19 pandemisinin konuşulduğunu belirterek,

Verilen kayıplara üzülüyoruz. Tüm dünya endişe içerisinde. Tabi gelinen noktada elimizde birçok ilaç adayı var. İlaçlar ve kullandığımız ilaçlar var bunların bir kısmın yararlı olduğunu düşünüyoruz. Klinikte gözlemliyoruz ancak hakikaten kayıp ettiğimiz hastalar için de üzülüyoruz ve endişeleniyoruz. Halkımızın da beklentisi ya bir ilaç bulunsun ya da bir aşı bulunsun, bu beladan ve hastalıktan kurtulalım deniyor. Gelinen noktada aşı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Belki de dünya tarihinin en hızlı bilimsel gelişmeleri yaşanıyor. Aşı adaylarımız var. Tüm dünya ülkeleri bu konuya önem veriyor. Bu aşı adayları içerisinden birkaç tanesi hem etkinlik hem de güvenirlik açısından yeterli başarıya ulaşırsa insanlık kurtulacaktır

dedi.

"GÜVENLİK AÇISINDAN AŞILARIN YARARLI OLCAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Bayındır, geçmişteki tecrübeler ile aşının enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde en güvenlikli yol olduğunu bildiklerine dikkat çekerek,

Bu aşamada hem ilaç geliştirilmesi için çalışılıyor hem de aşı artık bekleniyor. Türkiye'de aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Faz 3 çalışmalarından bir tanesi de Turgut Özal Tıp Merkezinde yürütüyoruz. Bu çalışma grubuna biz de dahil olduk. Tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da yoğun ilgiyle karşılandı ve gönüllülerimiz aşı çalışmasına başvuruyor. Bu gönüllülerden çalışmaya uygun olanlar testlerden sonrasında aşılamaya alınıyorlar.

şeklinde konuştu.

# malatya, malatya haber, coronavirüs salgını, koroca virüs aşısı, koronavirüs belirtisi, korona virüs aşısı, korona virüs testi, mücadele, covid-19, İnönü Üniversitesi

03 Ara 2020 - 20:00 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
İlk Fidanı Rektör Kızılay Dikti mask
İlk Fidanı Rektör Kızılay Dikti
Kahtalı'dan Pandemi Açıklaması mask
Kahtalı'dan Pandemi Açıklaması
Battalgazi Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Sona Erdi mask
Battalgazi Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Sona Erdi
Büyükşehir'den Esnafa Pandemi Paketi mask
Büyükşehir'den Esnafa Pandemi Paketi
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME mask
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK! mask
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya'da Silahlı Saldırı! mask
Malatya'da Silahlı Saldırı!
Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti mask
Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti
Deprem Sabah Yakaladı mask
Deprem Sabah Yakaladı
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK! mask
MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK!
“Türkiye’nin En Büyük Üreticisiyiz” mask
“Türkiye’nin En Büyük Üreticisiyiz”
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME mask
MOTAŞ'TAN YENİ DÜZENLEME

GALERİ

Yine Tarihi Eser Kaçakçılığı mask
Yine Tarihi Eser Kaçakçılığı
47 Yaşında Kadın Evinde Ölü Bulundu mask
47 Yaşında Kadın Evinde Ölü Bulundu
Battalgazi Belediyesi’nden Personeline Sözleşme Müjdesi! mask
Battalgazi Belediyesi’nden Personeline Sözleşme Müjdesi!
Yine Unutkanlar Yine Şüpheli Çanta Paniği mask
Yine Unutkanlar Yine Şüpheli Çanta Paniği
Malatya Büyükşehir Belediyesi Borçları Yapılandırıyor mask
Malatya Büyükşehir Belediyesi Borçları Yapılandırıyor
“Krediye ulaşmak daha kolay olacak” mask
“Krediye ulaşmak daha kolay olacak”
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL