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03 Ara 2020 - 19:00- Gündem G: 03 Ara 2020 - 15:43

ÇALIK: ÇİRKİNLEŞTİRMEYİ BAŞARIYOR

Milletvekili Çalık beraberindeki partililerle birlikte Malatya’da Yeşilyurt İş Geliştirme Merkezine(İŞGEM) ait eski tekel depolarının işletme sahipleriyle bir araya geldi. İşletme sahiplerinin sorun ve taleplerini dinleyen Çalık, buradaki eski tekel depolarının 23 tekstil atölyesine dönüştürüldüğünü ve yaklaşık bin kişiye istihdam kapısı olduğunu ifade etti.
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin,

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun heybesinde hep millete hakaret var, nefret var, hastalıklı dil var. Hızla irtifa kaybeden Kılıçdaroğlu her gün giderek siyaseti germeyi, çirkinleştirmeyi başarıyor.

ifadesini kullandı.

Milletvekili Çalık beraberindeki partililerle birlikte Malatya’da Yeşilyurt İş Geliştirme Merkezine(İŞGEM) ait eski tekel depolarının işletme sahipleriyle bir araya geldi. İşletme sahiplerinin sorun ve taleplerini dinleyen Çalık, buradaki eski tekel depolarının 23 tekstil atölyesine dönüştürüldüğünü ve yaklaşık bin kişiye istihdam kapısı olduğunu ifade etti.

Pandemi sürecinden dolayı işletme sahiplerinin talepleri doğrultusunda Yeşilyurt Belediyesi ile yaptıkları görüşme sonrasında kiralarında indirimine gidileceğini belirten Öznur Çalık, bölgenin ışıklandırma ve çevre düzenlemesinin de yapılacağını kaydetti.

“SİYASET BİR EDEP, AHLAK İŞİDİR”

Milletvekili Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Türkiye için milli güvenlik sorunudur” şeklindeki sözlerine tepki göstererek,

Türkiye'nin hayrına olan her gelişmeye şiddetle ve nefretle karşı çıkan CHP, yalan merkezli siyasetine her geçen gün yenilerini ekliyor. Hızla irtifa kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti germeyi, çirkinleştirmeyi başarıyor. Siyaset bir edep, ahlak işidir. Fakat Kılıçdaroğlu’nun siyaset anlayışında hadsizliğin, ölçüsüzlüğün, edepsizliğin sınırı yoktur.

dedi.

“SİYASET TEMİZ BİR DİLLE, TEMİZ BİR ÜSLUPLA KONUŞMAYI GEREKLİ KILAR”

“Herkes heybesinde ne varsa onu dışarı döker.” ifadesini kullanan Çalık,

CHP’nin heybesinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun heybesinde hep millete hakaret var, nefret var, hastalıklı dil var. CHP’de ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza “satılmış” diyecek kadar ileri giden milletvekili var. CHP’de milletimize güvenmeyerek ABD Başkanı Joe Biden’den demokrasi talebiyle medet uman milletvekili var. CHP’de birde AK Parti’ye oy veren öğretmene ‘öğretmen demem’ diyen, esnafa AK Parti’ye oy vermek ‘haramdır’ diye fetva veren ve milletin değerleriyle kavgalı Türkiye karşıtlarını sevindiren Kemal Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu grup konuşmasında Cumhurbaşkanımıza karşı nezaket dışı, edep dışı, ahlak dışı kirli ve hakaret edici bir dille saldırmıştır. Bu kirli dilin adı siyaset değildir. Siyaset temiz bir dille, temiz bir üslupla konuşmayı gerekli kılar. Kılıçdaroğlu'nun edep ve nezaketten yoksun üslubuyla Cumhurbaşkanımıza yaptığı hakaretleri nefretle kınıyor, kendisini milletimize havale ediyorum. En güzel cevabı milletimiz verecektir.

diye konuştu.

“BİZİM MİLLETİMİZ FERASET SAHİBİDİR”

Çalık, bazı yayın organlarında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik “suikast girişimi”haberlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yalanlandığını belirterek,

Tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP, bunları örtbas etmek adına suikast yalanına sarılmıştır. Bizim milletimiz feraset, fazilet sahibidir, cesaret sahibidir. Bu aziz millet CHP’nin yalanlarını da çok iyi görmektedir.

dedi. (Bülten)

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03 Ara 2020 - 19:00 Malatya- Gündem

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