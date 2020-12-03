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03 Ara 2020 - 18:00- Siyaset G: 03 Ara 2020 - 18:09

FENDOĞLU, TBMM’DE ESNAF İÇİN SÖZ ALDI

TBMM Genel Kurulu’nda esnaf ve sanatkarlar için söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, esnaf kredilerinin, vergilerin ve primlerin en az 2021 yılın mayıs sonuna kadar ertelenmesi gerektiğini söyledi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlar için TBMM Genel Kurulunda konuştu. Milletvekili Fendoğlu, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında işyerleri kapanan ve iş potansiyeli kaybolan esnaf ve sanatkârların zor bir dönem geçirdiğini dile getirerek, esnaf kredilerinin, vergilerin ve primlerin en az 2021 yılın mayıs sonuna kadar ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Kredi kart ödemeleri en az 3 ay ötelenmeli, icra ve haciz işlemleri bu salgın sonuna kadar durdurulmalı ve sicil affı getirilmelidir” diyemn Milletvekili Fendoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda şunları kaydetti:
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında işyerleri kapanan, İş potansiyeli kaybolan esnaf ve sanatkârlarımız zor bir dönem geçiriyor.
Devlet kurumlarındaki işçiler,  memurlar maaşlarını Ve özel sektördeki işçiler, tedbir amaçlı çalışmasalar bile cumhurbaşkanımızın talimatı ile kısa çalışma ödeneğini alıyorlar.
Ama esnaf kapalı olan ve iş yapamadığı dükkânın Vergisini, BAĞ KUR’unu, Belediye harçlarını ve Kredi Kartlarını ödemekle mükellef ve korona virüsün yükünü de esnaf çekiyor.
Bakkallar, kantinciler, servisçiler, kırtasiyeciler, internet evleri, düğün salonları, eğlence merkezleri, kafeler, halı saha ve küçük ölçekli esnaflarımızın hepsi aylardır mağdur.
Hükümetimiz ve yerel yönetimler küçük esnaf ve sanatkârlarla kader birliği yapmalı.
Esnaf kredileri, vergileri ve primleri en az 2021 yılın mayıs sonuna kadar ertelenmeli,
Kredi kart ödemeleri en az 3 ay ötelenmeli,
İcra ve haciz işlemleri bu salgın sonuna kadar durdurulmalı ve sicil affı getirilmelidir.

(Bülten)

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03 Ara 2020 - 18:00 Malatya- Siyaset

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